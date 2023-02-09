Село под Белгородом снова попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Утром 9 февраля под обстрелом вновь оказалось село Муром в Шебекинском горокруге. Предупреждения о происшествии люди начали получать после девяти часов утра. Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия.
Муром не раз попадало под обстрел ВСУ. Только в начале этого года зафиксировали несколько происшествий. В январе обстрел привёл к повреждениям домов и машины. Некоторые снаряды попали на местное кладбище — сообщалось о разрушениях как минимум 15 могил. Уже в конце месяца обстрел привёл к повреждению ЛЭП, но его быстро устранили.
Напомним, что 8 февраля СМС-предупреждения об обстрелах получили жители как минимум четырёх населённых пунктов: хутора Валковский в Белгородском районе, посёлка Прилесье в Краснояружском районе, хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.