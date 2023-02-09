Село под Белгородом снова попало под обстрел ВСУ

Муром не раз попадало под обстрел ВСУ. Только в начале этого года зафиксировали несколько происшествий. В январе обстрел привёл к повреждениям домов и машины. Некоторые снаряды попали на местное кладбище — сообщалось о разрушениях как минимум 15 могил. Уже в конце месяца обстрел привёл к повреждению ЛЭП, но его быстро устранили.