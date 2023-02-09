Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Село под Белгородом снова попало под обстрел ВСУ

9 февраля 2023, 06:36
Фото: Bel.ru
Огонь открыли по шебекинскому селу Муром. Местные жители получили СМС утром 9 февраля. Людей просят срочно уйти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Утром 9 февраля под обстрелом вновь оказалось село Муром в Шебекинском горокруге. Предупреждения о происшествии люди начали получать после девяти часов утра. Местных жителей просят срочно спуститься в укрытия.

Муром не раз попадало под обстрел ВСУ. Только в начале этого года зафиксировали несколько происшествий. В январе обстрел привёл к повреждениям домов и машины. Некоторые снаряды попали на местное кладбище — сообщалось о разрушениях как минимум 15 могил. Уже в конце месяца обстрел привёл к повреждению ЛЭП, но его быстро устранили.

Напомним, что 8 февраля СМС-предупреждения об обстрелах получили жители как минимум четырёх населённых пунктов: хутора Валковский в Белгородском районе, посёлка Прилесье в Краснояружском районе, хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.

«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрелу ВСУ подвергся район подстанции в Курской области«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлахПри миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храм
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Предупреждение#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром
Подпишитесь
Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»
Сегодня, 05:00
Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?
Сегодня, 06:03
Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи
Сегодня, 07:42
Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков
Сегодня, 07:08
Пациенты белгородской больницы вынуждены греть воду на батареях
Вчера, 20:16