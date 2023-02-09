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«Сарматмобиль» с муляжом ракеты «На Вашингтон» приехал в Белгород

9 февраля 2023, 09:07
Фото: Bel.ru
Знаменитая «девятка» продолжает путешествовать по России. Теперь ею любуются белгородцы. Как выяснилось, так владелец авто пытается обратить внимание властей на проблему полётных заданий ракет.

Сегодня, 9 февраля, жители Белгорода заметили, как по центру города ездит «сарматмобиль» с бутафорской ракетой «На Вашингтон». Автомобиль принадлежит активисту движения НОД Равилю Гарифуллину. Как объясняет владелец машины, цель его акции с «ракетой» — обратить внимание на отсутствие «полётных заданий» в ракетах, которые стоят в шахтах нашей страны.

Ранее «сарматмобиль» уже останавливали в Москве с просьбой не появляться на «стратегически важных» дорогах столицы, пишет «Газета.Ru». При этом в Казани и Чебоксарах у мужчины проблем не было.

Но потом его всё-таки оштрафовали — за несогласованную конструкцию на крыше автомобиля. Правда, штраф был символическим — 500 рублей. Посмотрим, что ждёт псевдоракету «На Вашингтон» в Белгороде и как её воспримут горожане.

Фото: 1MI
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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Равиль Гарифуллин#Сарматмобиль#Ракета#Муляж#Акция#Фотофакт
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