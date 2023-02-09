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С новосельем

9 февраля 2023, 15:00
Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова
В БГТУ имени Шухова теперь есть новое, уже шестое по счёту общежитие.

В торжественной церемонии открытия 3 февраля приняли участие почётные гости: вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор области Вячеслав Гладков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов и заместитель главы региона Владимир Базаров.

А сегодня шуховцы в тесном и теплом кругу отметили новоселье в новом общежитии. Ректор БГТУ Сергей Глаголев отметил важность этого проекта и вручил благодарности за активное участие в строительстве общежития и создании его инфраструктуры.

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова

За большой вклад в развитие инфраструктуры университета награды получили производитель работ ООО «Техстрой» Андрей Козубов, производитель работ ООО «Белгородстройзаказчик-Плюс» Александр Морщаков, начальник управления студенческим жилищным комплексом «Технолог» Илья Сухоруков, руководитель учебного опытно-производственного центра деревообрабатывающих технологий Олег Валуйский, директор «Технопарка» Денис Богданов, а также специалисты БГТУ имени Шухова: начальника ОКСа Виктория Разинькова, главный инженер Андрей Лютенко, директор департамента капитального строительства Владимир Бабенко, директор департамента контроля закупок и материально-технического обеспечения Сергей Шаповалов, главный энергетик Владимир Пирожков, заместитель главного энергетика Александр Бардаков.

Фото: БГТУ им. В. Г. Шухова

За творческий подход в создании дизайн-проектов и вклад в развитие инфраструктуры университета отмечены директор архитектурного института БГТУ им. В. Г. Шухова Виталий Перцев и и. о. заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды БГТУ им. В. Г. Шухова Светлана Тикунова.

Особую благодарность за организацию студенческих пространств в университете, инициативу и активную жизненную позицию получили четверо студентов Технолога: Фуад Алабабсех, Наталья Кравченко, Ангелина Девятилова, Михаил Моисеев.

После награждения ректор Сергей Глаголев вручил символические ключи директорам институтов вуза, которые будут распределять студентов к заселению в новом общежитии.

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