С новосельем

За творческий подход в создании дизайн-проектов и вклад в развитие инфраструктуры университета отмечены директор архитектурного института БГТУ им. В. Г. Шухова Виталий Перцев и и. о. заведующего кафедрой дизайна архитектурной среды БГТУ им. В. Г. Шухова Светлана Тикунова.