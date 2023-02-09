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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков

9 февраля 2023, 07:08
Фото: 1MI
В минздраве назвали число украинских медиков, которые остались работать в регионе. В 2022 году насчитали приблизительно 50 человек, пишет Go31.
Сюжет
Медики

Стало известно, сколько украинских медиков остались работать в Белгородской области. В региональном минздраве сообщили, что на работу устроили порядка 50 медработников с Украины.

Как уточнил министр здравоохранения области Андрей Иконников, в регион прибыло 18 врачей. Остальные же — средний медперсонал. Также чиновник отметил, что медиков сопровождали в получении специальных документов.

Ранее сообщалось, что медики из приграничья Белгородской области начнут получать доплаты. Губернатор Вячеслав Гладков предложил Владимиру Путину увеличить зарплаты врачей на 30%, чтобы сохранить кадры.

Медики из приграничья Белгородской области будут получать доплаты
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Врачи#Медицина#Андрей иконников#Медики#Минздрав
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