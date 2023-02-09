Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Стало известно, сколько украинских медиков остались работать в Белгородской области. В региональном минздраве сообщили, что на работу устроили порядка 50 медработников с Украины.
Как уточнил министр здравоохранения области Андрей Иконников, в регион прибыло 18 врачей. Остальные же — средний медперсонал. Также чиновник отметил, что медиков сопровождали в получении специальных документов.
Ранее сообщалось, что медики из приграничья Белгородской области начнут получать доплаты. Губернатор Вячеслав Гладков предложил Владимиру Путину увеличить зарплаты врачей на 30%, чтобы сохранить кадры.