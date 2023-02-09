Пьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водки

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
44-летний ранее судимый житель Краснояружского района угрожал убийством своим малолетним детям. Мужчина выпивал и решил, что дети спрятали от него бутылку водки.
Злоумышленник начал их обвинять, угрожать, что убьёт их. Чтобы подкрепить свои слова, белгородец ударил сына черенком лопаты по руке. Этот же черенок мужчина бросил в сторону своей дочери.
Дело против жителя региона дошло до суда. В своём поступке он раскаялся. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.