Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Пьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водки

9 февраля 2023, 13:10
Фото: 1MI
Мужчина выпивал и был уверен, что его дети спрятали от него спиртное. Житель региона начал угрожать им убийством и в подтверждение своих слов ударил сына черенком от лопаты, а после бросил его в строну дочери, сообщили в региональной прокуратуре.

44-летний ранее судимый житель Краснояружского района угрожал убийством своим малолетним детям. Мужчина выпивал и решил, что дети спрятали от него бутылку водки.

Злоумышленник начал их обвинять, угрожать, что убьёт их. Чтобы подкрепить свои слова, белгородец ударил сына черенком лопаты по руке. Этот же черенок мужчина бросил в сторону своей дочери.

Дело против жителя региона дошло до суда. В своём поступке он раскаялся. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года. Приговор уже вступил в законную силу.

Суд признал белгородца виновным в громком убийстве адвоката и её сестры
Узнать подробнее
Читайте также:
С белгородки сняли обвинения в убийстве сестры после решений суда и присяжныхВ Белгороде будут судить мужчину за случайное убийство женыБелгородец избил жену ведром и угрожал убийством
#Наталья Корявых#Белгородская область#Краснояружский район#Уголовное дело#Происшествия#Суд#Дети#Прокуратура#Водка#Пьяный#Лопата#Черенок#Угроза убийством
Подпишитесь
Под Белгородом снаряд ВСУ попал в летнюю кухню
Сегодня, 15:09
Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы
Сегодня, 08:26
Белгородского подростка отправили в колонию за подготовку теракта в школе
Сегодня, 13:49
В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
Сегодня, 10:02
Директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ
Сегодня, 12:11
Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше
Сегодня, 14:23