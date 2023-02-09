Пьяный белгородец угрожал убить своих малолетних детей из-за пропавшей бутылки водки

Мужчина выпивал и был уверен, что его дети спрятали от него спиртное. Житель региона начал угрожать им убийством и в подтверждение своих слов ударил сына черенком от лопаты, а после бросил его в строну дочери, сообщили в региональной прокуратуре.

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