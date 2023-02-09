Под Белгородом снаряд ВСУ попал в летнюю кухню

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Вечером 9 февраля Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел. Это уже второй случай за сегодняшний день. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки, где снаряд повредил летнюю кухню. Никто не пострадал.
Есть прилёты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Все оперативные службы уже на месте. Утром ВСУ обстреляли село Муром. Обошлось также без пострадавших. Также 9 февраля над Грайворонским округом система ПВО сбила три украинские ракеты.