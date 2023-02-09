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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Под Белгородом снаряд ВСУ попал в летнюю кухню

9 февраля 2023, 15:09
Фото: Bel.ru
По страдавших на данный момент нет. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 9 февраля Шебекинский горокруг вновь попал под обстрел. Это уже второй случай за сегодняшний день. Прилёты зафиксировали в хуторе Балки, где снаряд повредил летнюю кухню. Никто не пострадал.

Есть прилёты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Все оперативные службы уже на месте. Утром ВСУ обстреляли село Муром. Обошлось также без пострадавших. Также 9 февраля над Грайворонским округом система ПВО сбила три украинские ракеты.

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#Спецоперация#Обстрел#СВО#Шебекинский горокруг#Хутор Балки#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Ася Дугнист
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