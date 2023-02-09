Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?

О заоблачных ценах на огурцы белгородцы заговорили в конце января. По словам людей, за местные овощи продавцы просили 650 рублей за килограмм. К примеру, ещё одна жительница региона увидела разуменские огурцы по 650 руб/кг в овощном магазине посёлка Новосадовый, а вторая — на рынке. По словам третьей белгородки, продавцы утверждают, что в магазины уже поставляют огурцы по 500 рублей. Остальное — наценка продавцов. Тогда же в Telegram-каналах появилась фотография с огурцами на прилавке магазина «Фермер». Цена составляла 510 руб/кг.