Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
О заоблачных ценах на огурцы белгородцы заговорили в конце января. По словам людей, за местные овощи продавцы просили 650 рублей за килограмм. К примеру, ещё одна жительница региона увидела разуменские огурцы по 650 руб/кг в овощном магазине посёлка Новосадовый, а вторая — на рынке. По словам третьей белгородки, продавцы утверждают, что в магазины уже поставляют огурцы по 500 рублей. Остальное — наценка продавцов. Тогда же в Telegram-каналах появилась фотография с огурцами на прилавке магазина «Фермер». Цена составляла 510 руб/кг.
После всеобщей волны негодования реакция городских и областных властей последовала незамедлительно. В мэрии Белгорода сообщили, что информацию по факту повышения цен на огурцы производителя «Теплицы Белогорья» в магазинах «Фермер» и на ярмарке «Южная» направили в Федеральную антимонопольную службу и городскую прокуратуру.
Также власти сообщили, что купить огурцы других производителей по оптимальным ценам можно в торговой сети «Лента» — 178 руб./кг, «Магнит» — 172 руб./кг, «Европа» — 270 руб./кг, «Линия» — 259 руб./кг. На ярмарке «Южная» в продаже также были огурцы других производителей от 220 руб./кг.
На жалобы ответил и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подтвердил, что в некоторых магазинах огурцы продавали за 700 рублей. Но самые дешёвые можно приобрести на Центральном рынке – 65 рублей за килограмм. Также губернатор отметил, что цена разная и установить одну он не имеет права.
«Сейчас ещё нет тепличных огурцов, поэтому нехорошие люди подняли цены», - добавил Вячеслав Гладков.
Своё мнение о ценах высказали и белгородцы. Но они оказались кардинально противоположными. Как отметила белгородка Елена: «Боюсь, подавимся, господа, мы такими огурчиками». Другие же напротив были не удивлены: «То есть, айфоны за 100 тыс. рублей - это нормально, а за огурцы зимой - это дорого?».
А один из жителей региона пошутил, предположив, что если продать огурцы по таким ценам, то на полученные деньги можно купить 10 литров бензина. А некоторые читатели отметили, что огурцы за такие цены не стыдно подарить на день рождения.
Журналисты «Бел.Ру» изучили производителя дорогих огурцов. Речь идёт о компании СХП «Теплицы Белогорья». Она находится в посёлке Разумное Белгородской области и работает с 2011 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», теплицы принадлежат компании УК «Агрокапитал». Известно, что доля находится в обременении. Управляющая компания СХП «Теплицы Белогорья» - ООО УК «Рост». Бенефициар холдинга - Сергей Рукин.
Кроме огурцов, с начала 2023 года в Белгородской области подорожали:
На 3,10% подорожала капуста белокочанная (19 руб. за кг), на 3,61% - морковь (25 руб. за кг), ещё на 6,9% - репчатый лук (25 руб. за кг), а огурцы - на 6,98% (137 руб. за кг).
Снизилась цены на молоко, свинину, сметану, творог, хлеб из ржаной муки, рис, соль, пшено, печенье. Не изменились цены только на говядину и баранину.