Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»

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Белгород был оккупирован 24 октября 1941 года. После двух суток боёв советские войска были вынуждены отступить, после чего немцы вошли в город. Этот период является трагической страницей в истории города.
Освобождению Белгорода предшествовало победное окончание Сталинградской битвы. Фронт начал стремительно отодвигаться на Запад от побережья Волги.
Советские войска наступали очень стремительно: 5 февраля был освобождён Старый Оскол, 7 февраля — Короча, в этот же день войска вышли на подступы к Белгороду, 8 февраля были бои в районе Ячнево.
Как рассказал журналисту «Бел.Ру» историк, краевед Юрий Коннов, 183-я стрелковая дивизия фактически к утру 8 февраля уже была в районе Болховца. С севера наступала 309-я стрелковая дивизия и 192-я танковая бригада. С востока и юго-востока — 340-я стрелковая дивизия.
Южная граница Белгорода в 1943 году — это Везёлка, восточная — улица Вокзальная, северная — Белгородский проспект, западная — улица Пушкина.
Юрий Коннов
В городе, по словам историка, находились остатки 169-й пехотной немецкой дивизии, а также часть моторизованной дивизии «Великая Германия».
Много потерь было из-за погодных условий и у нас, и у немцев. Если говорить о танках 192-й таковой бригады, на ходу оставалось 10 машин, которые можно послать в бой. Очень много выходило танков по техническим причинам из-за погодных условий. В 192-й танковой бригаде, в которой воевал Андрей Попов, бригада в основном была вооружена танками М3-С. Очень много танков вышло по пути следования при освобождении Белгородчины. Не потому, что были подбиты, а потому, что не выдерживали передвижения по открытой местности без дорог. Зима была своеобразная, это не зима 1941-42 гг., которая была очень суровая. Эта зима более характерна для нынешнего времени — то оттепель, то заморозки, но снега было много.
Юрий Коннов
8 февраля вокруг города фактически образовалось полукольцо. Как отметил историк, немцы, поняв, что сил удерживать город у них нет, к вечеру начали выводить свои части из города по единственному шоссе на Харьков в районе Болховца. Выводу частей препятствовала 183-я стрелковая дивизия. Шли активные боевые столкновения, немцам не удалось в полном объёме эвакуироваться.
Решено было штурмовать город ночью. В город входили с севера — 309-я стрелковая дивизия и 192-я танковая бригада. По улице Пионерской (нынешней Попова) они двигались к центру. Чуть дальше — 183-я стрелковая дивизия, они тоже входили в город. Ночь, освещения тогда не было. Свет давала только луна. Опорные пункты, которые отвечали огнём, естественно, подавляли.
Юрий Коннов
Отметим, что первое освобождение города в первую очередь связано с подвигом танкиста Андрея Попова. Двигаясь по улице Пионерской, Попов сообщал о целях, вызывал огонь артиллерии, тем самым расчищая путь наступающим войскам.
В те годы в районе Гражданского проспекта и Соборной площади находился сквер, территорию в ночное время трудно было рассмотреть. Немцы установили в этой местности несколько орудий и самоходные штурмовые установки.
Когда танк Попова дошёл до перекрёстка с Гражданским проспектом, он был подбит. Андрей Попов сразу не был убит. Он был ранен. Он и другие члены экипажа выбрались из машины и вступили в обычный бой вместе с пехотинцами. Был убит Попов уже чуть позже. Есть данные о том, что на улице Харьковской были свидетели. Есть воспоминание, что утром танкисты принесли одного своего командира в дом. Он умер уже от ран именно во дворе дома. Скорее всего, это и был Попов. Но, к сожалению, документально это не подтверждается.
Юрий Коннов
Точное место захоронения Андрея Попова неизвестно. Танкисты 192-й бригады обратились к властям с просьбой переименовать улицу Пионерскую в улицу Андрея Попова. И уже 21 февраля 1943 года это было сделано.
9 февраля 1943 года Белгород был очищен от захватчиков. Немцы потеряли до двух полков солдат. К 20 февраля в городе было восстановлено электричество, запущены мельницы, открыта торговля, образовательные учреждения. Историк подчёркивает, что в ходе первого освобождения город не был разрушен.
Мирная жизнь в Белгороде продлилась недолго. 9 марта 1943 года фашисты начали бомбить Белгород. 18 марта немцы снова вошли в город. Второе и окончательное освобождение пришло к белгородцам 5 августа 1943 года.