Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»

8 февраля вокруг города фактически образовалось полукольцо. Как отметил историк, немцы, поняв, что сил удерживать город у них нет, к вечеру начали выводить свои части из города по единственному шоссе на Харьков в районе Болховца. Выводу частей препятствовала 183-я стрелковая дивизия. Шли активные боевые столкновения, немцам не удалось в полном объёме эвакуироваться.