Пациенты больниц ЛНР пройдут плановое лечение в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Пациентов из ЛНР начнут планово лечить в Белгородской области. Больных увозят вглубь республики или в ближайшие российские регионы: Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области. Таким образом людей защищают от обстрелов.
Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, целью обстрелов со стороны Украины становятся больницы, где находятся мирные жители и раненые военнослужащие.
«Мы стараемся пациентов рассредоточить в медучреждения, расположенные вдали от фронта. При необходимости — вывозим в больницы Ростовской, Воронежской, Белгородской областей для оказания срочной помощи», — подчеркнул Пасечник.
Также сообщается о планах передачи пациентов в другие регионы России. Оформление людей будет проходить в онлайн-режиме.