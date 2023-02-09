Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пациенты больниц ЛНР пройдут плановое лечение в Белгородской области

9 февраля 2023, 13:17
Фото: 1MI
Людей решили защитить от обстрелов, поэтому их увозят вглубь республики или в ближайшие российские регионы, пишет «Фонарь» со ссылкой на ТАСС.
Сюжет
СВО

Пациентов из ЛНР начнут планово лечить в Белгородской области. Больных увозят вглубь республики или в ближайшие российские регионы: Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую области. Таким образом людей защищают от обстрелов.

Как заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник, целью обстрелов со стороны Украины становятся больницы, где находятся мирные жители и раненые военнослужащие.

«Мы стараемся пациентов рассредоточить в медучреждения, расположенные вдали от фронта. При необходимости — вывозим в больницы Ростовской, Воронежской, Белгородской областей для оказания срочной помощи», — подчеркнул Пасечник.

Также сообщается о планах передачи пациентов в другие регионы России. Оформление людей будет проходить в онлайн-режиме.

Особый режим въезда введут на границе ЛНР и Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиковРаненного в ногу мужчину перевезли в больницу БелгородаЧасть пациентов из обстрелянного под Белгородом госпиталя увезли в другие больницы
#Белгородская область#ЛНР#СВО#Медицина#Обстрел ВСУ#Наталья Корявых#Больницы#Лечение
Подпишитесь
Под Белгородом снаряд ВСУ попал в летнюю кухню
Сегодня, 15:09
Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы
Сегодня, 08:26
Белгородского подростка отправили в колонию за подготовку теракта в школе
Сегодня, 13:49
В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
Сегодня, 10:02
Директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ
Сегодня, 12:11
Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше
Сегодня, 14:23