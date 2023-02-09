Обстрелы приграничья, уехавшие из-за СВО белгородцы и море тюльпанов: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Обстрелы и ПВО
9 февраля под массированный обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Ранее населённый пункт неоднократно оказывался под огнём. В этот раз из-за обстрела повреждения получили Дом культуры и школа, один снаряд упал рядом с жилым домом. Никто не пострадал.
Над Грайворонским горокругом сегодня сбили три ракеты. Сработала система ПВО. О происшествии стало известно от губернатора Вячеслава Гладкова. По его данным, разрушений, как и пострадавших, нет.
Уже вечером сообщили о прилёте в хутор Балки Шебекинского горокруга. При обстреле задело летнюю кухню в частном доме. Обошлось без пострадавших.
Уехавшие после начала СВО
В мэрии Белгорода заинтересовались, сколько сотрудников различных предприятий уволились и покинули регион. Чиновники собирают статистику по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.
Известно, что письма с просьбой предоставить данные об уехавших работниках получают руководители городских организаций. Направить информацию о бывших сотрудниках работодатели должны до 15 февраля.
Тюльпаны в Белгороде
Тюльпанов в областном центре в этом году станет ещё больше. Город украсят 5 млн цветов. Общая площадь цветников с высаженными луковицами составила 70 тыс. кв. метров. Озеленители учтут опыт прошлого года и постараются сохранить декоративность клумб, когда тюльпаны уже отцветут.
Также в планах сделать 500 мобильных цветников. В этом году в областном центре ещё могут появиться композиции из тропических растений и цветочные скульптуры.