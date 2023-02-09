Обстрелы приграничья, уехавшие из-за СВО белгородцы и море тюльпанов: итоги дня

Под массированный обстрел попал Шебекинский горокруг, а над Грайворонским горокругом сработала система ПВО. Тем временем в мэрии заинтересовались количеством уехавших после начала спецоперации работников, а в Белгороде станет ещё больше тюльпанов.

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