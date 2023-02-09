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Обстрелы приграничья, уехавшие из-за СВО белгородцы и море тюльпанов: итоги дня

9 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Под массированный обстрел попал Шебекинский горокруг, а над Грайворонским горокругом сработала система ПВО. Тем временем в мэрии заинтересовались количеством уехавших после начала спецоперации работников, а в Белгороде станет ещё больше тюльпанов.

Обстрелы и ПВО

9 февраля под массированный обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском горокруге. Ранее населённый пункт неоднократно оказывался под огнём. В этот раз из-за обстрела повреждения получили Дом культуры и школа, один снаряд упал рядом с жилым домом. Никто не пострадал.

Над Грайворонским горокругом сегодня сбили три ракеты. Сработала система ПВО. О происшествии стало известно от губернатора Вячеслава Гладкова. По его данным, разрушений, как и пострадавших, нет.

Уже вечером сообщили о прилёте в хутор Балки Шебекинского горокруга. При обстреле задело летнюю кухню в частном доме. Обошлось без пострадавших.

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Уехавшие после начала СВО

В мэрии Белгорода заинтересовались, сколько сотрудников различных предприятий уволились и покинули регион. Чиновники собирают статистику по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.

Известно, что письма с просьбой предоставить данные об уехавших работниках получают руководители городских организаций. Направить информацию о бывших сотрудниках работодатели должны до 15 февраля.

В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
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Тюльпаны в Белгороде

Тюльпанов в областном центре в этом году станет ещё больше. Город украсят 5 млн цветов. Общая площадь цветников с высаженными луковицами составила 70 тыс. кв. метров. Озеленители учтут опыт прошлого года и постараются сохранить декоративность клумб, когда тюльпаны уже отцветут.

Также в планах сделать 500 мобильных цветников. В этом году в областном центре ещё могут появиться композиции из тропических растений и цветочные скульптуры.

Тюльпанов в Белгороде станет ещё больше
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