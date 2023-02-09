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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Обломки сбитого в Брянской области беспилотника упали на строящийся дом

9 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI

В Брянской области отразили атаку беспилотников

Ночью ВСУ атаковали Стародубский район. ВС РФ сбили все девять беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Сюжет
СВО

9 февраля неспокойно было в Брянской области. Известно, что территорию Стародубского района атаковали беспилотники. Все девять БПЛА сбила система ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет.

Спустя время системы ПВО отразили ещё одну атаку. Беспилотник сбили над Брянским районом. Пострадавших нет, но обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом. Владельцу постройки обещали возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что беспилотник взорвался в Калужской области. Это произошло на высоте 50 метров в лесу. Ущерба инфраструктуре нет. Люди также не пострадали.

До этого в Курской области два человека пострадали из-за сброшенного с дрона взрывного устройства. Его сбросили в селе Горналь Суджанского района.

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#Наталья Корявых#Брянская область#Курская область#Калужская область#СВО#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье
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