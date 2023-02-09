Обломки сбитого в Брянской области беспилотника упали на строящийся дом

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
9 февраля неспокойно было в Брянской области. Известно, что территорию Стародубского района атаковали беспилотники. Все девять БПЛА сбила система ПВО. Никто не пострадал, разрушений нет.
Спустя время системы ПВО отразили ещё одну атаку. Беспилотник сбили над Брянским районом. Пострадавших нет, но обломки сбитого беспилотника упали на строящийся дом. Владельцу постройки обещали возместить ущерб.
Ранее сообщалось, что беспилотник взорвался в Калужской области. Это произошло на высоте 50 метров в лесу. Ущерба инфраструктуре нет. Люди также не пострадали.
До этого в Курской области два человека пострадали из-за сброшенного с дрона взрывного устройства. Его сбросили в селе Горналь Суджанского района.