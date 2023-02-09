«На Вашингтон» не долетела: «Сарматмобиль» остановила полиция Белгорода

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Автомобиль с грозным муляжом ракеты «На Вашингтон» не продержался в Белгороде без приключений и дня. Если жители областного центра достаточно спокойно отнеслись к появлению на своих улицах чудака, то сотрудники ГИБДД — нет.
«Сарматмобиль» остановили этим вечером. Дальнейшая судьба водителя неизвестна. Возможно, он отделался штрафом, как и в предыдущие разы в других регионах.
Ранее мы писали, что появился «сарматмобиль» в Белгороде сегодня утром, 9 февраля. Жители приметили его в центре города. Принадлежит «девятка» активисту Равилю Гарифуллину.
Белгородцы видели и не такое — 8 февраля в автобусах областного центра появились «десантники» с бубликами на груди вместо парашютов. Задумку такой акции никто до сих пор не понял, но, если вы пропустили это, видео доступно здесь.