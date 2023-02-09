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Published Сегодня, 17:44

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Updated Сегодня, 17:47

«На Вашингтон» не долетела: «Сарматмобиль» остановила полиция Белгорода

9 февраля 2023, 17:44
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

В Белгороде полиция остановила авто с муляжом ракеты на крыше

Неординарную «девятку» заметили хранители порядка и остановили. Что было дальше — пока неизвестно.

Автомобиль с грозным муляжом ракеты «На Вашингтон» не продержался в Белгороде без приключений и дня. Если жители областного центра достаточно спокойно отнеслись к появлению на своих улицах чудака, то сотрудники ГИБДД — нет.

«Сарматмобиль» остановили этим вечером. Дальнейшая судьба водителя неизвестна. Возможно, он отделался штрафом, как и в предыдущие разы в других регионах.

Ранее мы писали, что появился «сарматмобиль» в Белгороде сегодня утром, 9 февраля. Жители приметили его в центре города. Принадлежит «девятка» активисту Равилю Гарифуллину.

Белгородцы видели и не такое — 8 февраля в автобусах областного центра появились «десантники» с бубликами на груди вместо парашютов. Задумку такой акции никто до сих пор не понял, но, если вы пропустили это, видео доступно здесь.

«Сарматмобиль» с муляжом ракеты «На Вашингтон» приехал в Белгород
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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Сарматмобиль#Муляж#Ракета#Активист#Белгород
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