Минсоцзащиты Белгородской области покупает 38 самокатов и гироскутеров

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Согласно документам госзакупки, региональный центр закупок планирует заключить контракт на поставку самокатов и гироскутеров для областного министерства соцзащиты. Максимально на эти цели из бюджета Белгородской области готовы выделить 352 тысячи рублей.
Всего должны закупить 18 самокатов двух видов. Первые 10 штук будут выдерживать максимальную нагрузку до 70 кг. Цвет — зелёный, серый, розовый, красный. Ещё восемь самокатов смогут выдержать вес до 100 кг.
Двух типов поставят и гироскутеры (10 штук каждого типа). Они смогут разгоняться до 15 км/ч. Половина гироскутеров будут фиолетовыми, а остальные — оранжевыми.
Поставить товар должны до 31 марта на проспект Славы, 24 в Белгороде.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 17 февраля.