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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы

9 февраля 2023, 08:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото

Гладков сообщил о массированном обстреле села под Белгородом

Под огнём ВСУ 9 февраля оказалось шебекинское село Муром. О последствиях происшествия сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. В этот раз под огнём оказалось село Муром в Шебекинском горокруге.

Обстрел произошёл утром 9 февраля. Без последствий не обошлось: повреждения зафиксировали возле Дома культуры и школы. Помимо этого, снаряды упали рядом с частным домом.

Жертв и пострадавших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет. В селе продолжается подомовой обход территории. На месте работают оперативные службы.

Об обстреле Мурома стало известно после 09:00, когда людям стали приходить СМС-предупреждения с просьбой спуститься в подвалы. Ранее населённый пункт не раз попадал под обстрел. Только в январе в Муроме пострадали дома, автомобиль, разрушения были даже на местном кладбище.

«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Дк#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Муром#Вячеслав Гладков
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