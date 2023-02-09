Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы

Об обстреле Мурома стало известно после 09:00, когда людям стали приходить СМС-предупреждения с просьбой спуститься в подвалы. Ранее населённый пункт не раз попадал под обстрел. Только в январе в Муроме пострадали дома, автомобиль, разрушения были даже на местном кладбище.