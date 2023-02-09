Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Белгородская область в очередной раз попала под обстрел ВСУ. В этот раз под огнём оказалось село Муром в Шебекинском горокруге.
Обстрел произошёл утром 9 февраля. Без последствий не обошлось: повреждения зафиксировали возле Дома культуры и школы. Помимо этого, снаряды упали рядом с частным домом.
Жертв и пострадавших, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, нет. В селе продолжается подомовой обход территории. На месте работают оперативные службы.
Об обстреле Мурома стало известно после 09:00, когда людям стали приходить СМС-предупреждения с просьбой спуститься в подвалы. Ранее населённый пункт не раз попадал под обстрел. Только в январе в Муроме пострадали дома, автомобиль, разрушения были даже на местном кладбище.