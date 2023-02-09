Маршруты новых автобусов в Белгороде показали на карточках

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
С 1 января в Белгороде и Белгородском районе запустили новые автобусы. Курсируют они по маршрутам:
В минтрансе представили карточки, на которых указано, по какому пути следуют перечисленные автобусы.
Интересно что ранее начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий заявил, что новые маршруты не пользуются особой популярностью. С начала года по ним перевезли немногим более 30 тыс. человек. Сообщалось также, что невостребованным оказался ночной маршрут.
Отметим, что всё больше автобусов, курсирующих по Белгородской агломерации, подключают к системе «чек-ин/чек-аут». Уже насчитывается 17 таких маршрутов. В этих автобусах карту к валидатору нужно прикладывать на входе и выходе.