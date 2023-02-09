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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Маршруты новых автобусов в Белгороде показали на карточках

9 февраля 2023, 12:53
Фото: 1MI
С начала 2023 года в областном центре и Белгородском районе курсирует несколько новых автобусов. По каким маршрутам они ездят, рассказали в региональном минтрансе.

С 1 января в Белгороде и Белгородском районе запустили новые автобусы. Курсируют они по маршрутам:

  • № 40 мкр. Восточный — улица Студенческая — аэропорт;
  • № 48 аэропорт — ул. Архиерейская — бульвар Юности;
  • № 50 «Энергомаш» — ул. 5 Августа — ул. Есенина;
  • № 53 аэропорт — мкр. Юго-Западный-2.1/2.4;
  • № 54 аэропорт — мкр. Юго-Западный 2.5/2.2;
  • № 100 Разумное — Дубовое — Стрелецкое;
  • № 130 ж/д вокзал — инфекционный центр;
  • № 131 «Сити Молл» — мкр. Майский-80 — посёлок Майский;
  • № 136 Майский — Комсомольский — Стрелецкое.

В минтрансе представили карточки, на которых указано, по какому пути следуют перечисленные автобусы.

Интересно что ранее начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий заявил, что новые маршруты не пользуются особой популярностью. С начала года по ним перевезли немногим более 30 тыс. человек. Сообщалось также, что невостребованным оказался ночной маршрут.

Отметим, что всё больше автобусов, курсирующих по Белгородской агломерации, подключают к системе «чек-ин/чек-аут». Уже насчитывается 17 таких маршрутов. В этих автобусах карту к валидатору нужно прикладывать на входе и выходе. 

Фото: минтранс Белгородской области
В каких автобусах в Белгороде карту нужно прикладывать к валидатору дважды
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