Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Между резервистами и запасниками существует различие: резервисты заключают специальный контракт с Минобороны РФ, пункты которого обязуются исполнять. При этом военнослужащие, которые направляются в запас, должны выполнять обязательства только согласно действующему законодательству, а контракт с оборонным ведомством они не подписывают.
Мобилизационный резерв формируется из военнослужащих запаса. Граждане, которые входят в резерв, имеют право занимать любые гражданские должности и вместе с тем обязаны периодически посещать сборы.
О том, когда могут призвать после увольнения, сказано в действующем законе № 53-ФЗ. Ответ на этот вопрос представлен в статье пятьдесят пятой:
«Граждане, уволенные с военной службы, в течение двух лет со дня увольнения в запас имеют право на освобождение от призыва на военные сборы, за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном людском резерве».
Таким образом, можно сделать вывод, что на военные сборы-2023 могут призвать не ранее чем через 24 месяца после увольнения со срочной или контрактной службы в запас.
Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев дал комментарий, что россиян, которые не проходили службу и достигли тридцатилетнего возраста, можно было бы направить на военные сборы-2023. В дополнение к этому он предложил увеличить продолжительность сборов для всех молодых людей до шести месяцев.
Инициативу генерал-лейтенанта Соболева прокомментировал эксперт Максим Чирков. По его мнению, если возраст призывников скорректируют, будет логичным увеличение возраста привлекаемых на сборы. При этом перспектива призыва неслуживших лиц в настоящее время сомнительна, так как требует внесения значительных изменений в действующие законы.
Эту идею прокомментировал и подполковник запаса ВС РФ Сергей Карапетянц:
“С теми, кто не проходил службу в Вооружённых силах, на сборах проблем может быть больше. Не думаю, что в текущей обстановке Минобороны будет вместо переподготовки тех, кто уже имеет военно-учетную специальность, заниматься обучением азам военного дела сорокалетних новобранцев».
Помимо этого, депутат Андрей Картаполов также отметил, что заявления Соболева в настоящий момент не имеют связи с реальным положением дел.
С учетом мнений экспертов можно сделать вывод, что на военные сборы-2023 лиц, которые ранее не служили и не имеют ВУС, привлекать не будут.
Военные сборы организуются каждый год, чаще во втором или третьем квартале. О том, когда будут организованы военные сборы-2023 в Белгороде, в настоящий момент сведений нет.
Ответы на этот вопрос представлены в ФЗ-53 в статье пятьдесят четвертой. Что говорится в действующем законодательстве:
«Периодичность призыва граждан, пребывающих в запасе, на учебные сборы, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может быть чаще одного раза в три года. Граждане, пребывающие в запасе, призываются на проверочные сборы независимо от прохождения ими учебных сборов».
Военный эксперт Алексей Леонков дал комментарий, что на сборы-2023 призывают лиц, которые находятся в запасе. А решение о том, как долго будут проходить учебные или проверочные мероприятия, как они будут проходить, принимает Минобороны.
“Военнослужащих через военкоматы призывают на сборы, которые обычно длятся от месяца до трех, там они совершенствуют свои навыки, осваивают новое вооружение и военную технику, после чего возвращаются домой», — отметил эксперт.
Отмечается, что на сборах всем гарантируется выплата среднего показателя заработной платы. За каждым из призывников на военные сборы будет сохранено рабочее место.
“Продолжительность военного сбора не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, за исключением граждан, пребывающих в резерве, не может превышать 12 месяцев» — говорится в в ФЗ-53.
Отказаться от участия в военных сборах-2023 нельзя без весомой для этого причины.Обстоятельства, по которым можно законно не явиться на сборы, прописаны в действующем законодательстве. Любое из них должно быть подтверждено официальной документацией.
Если гражданин не явится по повестке для прохождения мероприятий по проверке боевой готовности или обучению, ему грозит штраф по КоАП РФ, максимальный размер которого составляет три тысячи рублей. Если человек самовольно покинет место проведения сборов, есть риск возникновения ответственности по УК РФ.
Подчеркивается, что на граждан, которых призвали, распространяется статус военнослужащих. Они получают право на предоставление места для проживания и продовольствие.
Согласно закону, военные сборы-2023 проводятся исключительно для обучения взаимодействию с новой техникой и проверки боевой готовности. К месту проведения СВО призывников отправить не могут. Помимо этого, ранее неоднократно сообщалось о том, что частичная мобилизация подошла к концу и ее проведение снова не планируется.
«Призывники на срочную службу и на военные сборы — это две разные категории граждан. В отношении первых есть принципиальная позиция, озвученная Минобороны, о том, что повышение призывного возраста возможно и проработка данного вопроса ведется. По поводу изменения в подходе к сборам резервистов никаких официальных заявлений я не видел. Однако в связи с повышением статуса СВО допускаю, что новое руководство спецоперации поставит задачу подготовки более широкого круга резервистов. Возможно, кому-то из этих граждан предложат заключить контракт на службу, но если это и будет, то только на добровольной основе», – пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
Полный перечень лиц, получающих освобождение, представлен здесь. В число тех, кто имеет право не посещать сборы, относят многодетных родителей и женщин, граждан, имеющих бронь от органов государственной власти, летчиков, моряков.
На военные сборы-2023 забирают исключительно по правилам, которые регламентированы на уровне законодательства. Мероприятия проводятся по указу президента РФ. Для оповещения о необходимости явиться на сборы выдается повестка.
Она должна быть выдана не позднее чем за десять суток до назначенного времени прибытия. Документ вручается исключительно лично в руки, не присылается по почте и электронным письмом, не выдается никому из посторонних лиц.