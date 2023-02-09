С приближением военных сборов-2023 граждане все чаще задаются вопросами о том, кого могут призвать в Белгороде и могут ли направить военнослужащих со сборов на СВО, а также как в целом проводятся военные учения. В этих и других вопросах разбираемся в нашем материале.

В чем отличие запасников от резервистов? Через какое время после увольнения могут призвать? Могут ли призвать на военные сборы неслуживших белгородцев? Когда в Белгороде начнутся военные сборы? Как часто призывают на военные сборы? Сколько длятся военные сборы? Что будет за неявку на военные сборы? Могут ли отправить с военных сборов на спецоперацию на Украине? Кого из белгородцев освободят от призыва на военные сборы?

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