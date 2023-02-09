Из-за санкций в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В региональном минздраве рассказали о влиянии санкций на медицину в Белгородской области. В частности, в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование именно по этой причине.
Заключённый в феврале 2022 года контракт пришлось расторгнуть. Дело в том, что некоторые системы оборудования больше не подлежали ввозу в Россию, а процедуру закупки пришлось проводить снова.
Также министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал, что проблемы возникли и с поставкой лекарств. Из-за этого пришлось менять схемы лечения и выбирать доступные препараты. Порой дефицит был искусственно созданным, в частности, с «Эутироксом», с помощью которого лечат заболевания щитовидной железы.
Иконников добавил, что сложности не повлияли на работу минздрава региона. По словам чиновника, льготным категориям белгородцев уделяют такое же внимание, как и раньше.