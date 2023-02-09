Из-за санкций в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование

Также министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал, что проблемы возникли и с поставкой лекарств. Из-за этого пришлось менять схемы лечения и выбирать доступные препараты. Порой дефицит был искусственно созданным, в частности, с «Эутироксом», с помощью которого лечат заболевания щитовидной железы.