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Из-за санкций в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование

9 февраля 2023, 07:57
Фото: 1MI
Заключённый в феврале 2022 года контракт пришлось расторгнуть, поскольку некоторые системы оборудования больше не подлежали ввозу в Россию, пишет Go31 со ссылкой на региональный минздрав.

В региональном минздраве рассказали о влиянии санкций на медицину в Белгородской области. В частности, в белгородский онкодиспансер не привезли оборудование именно по этой причине.

Заключённый в феврале 2022 года контракт пришлось расторгнуть. Дело в том, что некоторые системы оборудования больше не подлежали ввозу в Россию, а процедуру закупки пришлось проводить снова.

Также министр здравоохранения области Андрей Иконников рассказал, что проблемы возникли и с поставкой лекарств. Из-за этого пришлось менять схемы лечения и выбирать доступные препараты. Порой дефицит был искусственно созданным, в частности, с «Эутироксом», с помощью которого лечат заболевания щитовидной железы.

Иконников добавил, что сложности не повлияли на работу минздрава региона. По словам чиновника, льготным категориям белгородцев уделяют такое же внимание, как и раньше.

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#Наталья Корявых#Дефицит#Онкодиспансер#Медоборудование#Белгородская область#Андрей иконников#Медицина#Больницы#Санкции
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