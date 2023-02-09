Новый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда Артемьева

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В Белгороде анонсировали дату ежегодного международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Это будет уже 12-е мероприятие по счёту. Его лозунг — «Вспоминая open-air», что служит отсылкой к масштабному мероприятию в августе 2022 года.
Откроет программу фестиваля 25 февраля Скрябин-гала «Звуковой зазыв». Это литературно-музыкальное произведение по музыке Скрябина и прозе Бальмонта.
1 марта белгородцы услышат работы Вадима Козина, Петра Лещенко и Изабеллы Юрьевой. Представит их заслуженная артистка РФ Наталья Рожкова со своим ансамблем. После выступит группа «Замотаев Бэнд». 3 марта пройдёт спектакль «Красная Шапочка и волшебный пирог» Андрея Щукина.
Завершится фестиваль 4 марта масштабным концертом. Его посвятят памяти первопроходцев электронной музыки. На сцене прозвучат работы авторов мелодий к известным фильмам — Вангелиса и Эдуарда Артемьева.
В 2022 году международный фестиваль прошёл летом. Тогда участников и гостей поздравил президент Владимир Путин.