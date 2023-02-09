Новый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда Артемьева

В Белгороде анонсировали дату ежегодного международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Это будет уже 12-е мероприятие по счёту. Его лозунг — «Вспоминая open-air», что служит отсылкой к масштабному мероприятию в августе 2022 года.