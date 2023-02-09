Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Новый BelgorodMusicFest завершится концертом памяти Вангелиса и Эдуарда Артемьева

9 февраля 2023, 09:44
Фото: страница BelgorodMusicFest во "ВКонтакте"

Фестиваль BelgorodMusicFest 2023 вернётся в Белгород в феврале

Фестиваль «Борислав Струлёв и друзья» проведут с 25 февраля по 4 марта в филармонии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Белгороде анонсировали дату ежегодного международного музыкального фестиваля «Борислав Струлёв и друзья». Это будет уже 12-е мероприятие по счёту. Его лозунг — «Вспоминая open-air», что служит отсылкой к масштабному мероприятию в августе 2022 года.

Откроет программу фестиваля 25 февраля Скрябин-гала «Звуковой зазыв». Это литературно-музыкальное произведение по музыке Скрябина и прозе Бальмонта.

1 марта белгородцы услышат работы Вадима Козина, Петра Лещенко и Изабеллы Юрьевой. Представит их заслуженная артистка РФ Наталья Рожкова со своим ансамблем. После выступит группа «Замотаев Бэнд». 3 марта пройдёт спектакль «Красная Шапочка и волшебный пирог» Андрея Щукина.

Завершится фестиваль 4 марта масштабным концертом. Его посвятят памяти первопроходцев электронной музыки. На сцене прозвучат работы авторов мелодий к известным фильмам — Вангелиса и Эдуарда Артемьева.

В 2022 году международный фестиваль прошёл летом. Тогда участников и гостей поздравил президент Владимир Путин.

Борислав Струлёв: Соборная площадь в Белгороде превратится в оперный бал
Узнать подробнее
Читайте также:
Борислав Струлёв показал главные площадки фестиваля BelgorodMusicFestВладимир Путин поздравил участников и гостей фестиваля BelgorodMusicFest
#Ася Дугнист#Искусство#Музыкальный фестиваль#Борислав струлёв и друзья#BelgorodMusicFest#Новости Белгорода#Белгород#Культура
Подпишитесь
Массированный обстрел под Белгородом: повреждения зафиксировали возле ДК и школы
Сегодня, 08:26
Почему в Белгородской области подорожали огурцы в 2023 году?
Сегодня, 06:03
Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи
Сегодня, 07:42
В мэрии заинтересовались числом уволенных и уехавших из Белгорода сотрудников
Сегодня, 10:02
Работу в белгородских больницах получили около 50 украинских медиков
Сегодня, 07:08
Первое освобождение: как в Белгороде уничтожили «Великую Германию»
Сегодня, 05:00