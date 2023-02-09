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Published Сегодня, 08:16

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Два катка в Белгороде с начала зимнего сезона посетили 75 тысяч горожан

9 февраля 2023, 08:16
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Речь идёт о «Есенинском» катке на Харьковской горе и о ледовых дорожках в Центральном парке. Статистику привёл мэр Белгорода Валентин Демидов.

Порядка 75 тыс. посетителей побывали на «Есенинском» катке и ледовых дорожках в Центральном парке. Дорожки работают с начала декабря, а каток — с середины месяца.

Как отметил мэр Валентин Демидов, на катке на Харгоре увеличили электрические мощности и установили холодильную установку. До этого каток не могли запустить практически десять лет. Ледовые дорожки в Центральном парке работают второй год.

В открытии катка на улице Есенина участвовал и губернатор Вячеслав Гладков, который назвал историю с объектом странной. Дело в том, что каток построили, а затем бросили, и он был никому не нужен.

Напомним, в январе из-за тёплой погоды каток в Центральном парке закрыли. Ранее дорожки не работали из-за дождей.

Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Каток#Есенинский каток#Центральный парк#Ледовые дорожки
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