Два катка в Белгороде с начала зимнего сезона посетили 75 тысяч горожан

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Порядка 75 тыс. посетителей побывали на «Есенинском» катке и ледовых дорожках в Центральном парке. Дорожки работают с начала декабря, а каток — с середины месяца.
Как отметил мэр Валентин Демидов, на катке на Харгоре увеличили электрические мощности и установили холодильную установку. До этого каток не могли запустить практически десять лет. Ледовые дорожки в Центральном парке работают второй год.
В открытии катка на улице Есенина участвовал и губернатор Вячеслав Гладков, который назвал историю с объектом странной. Дело в том, что каток построили, а затем бросили, и он был никому не нужен.
Напомним, в январе из-за тёплой погоды каток в Центральном парке закрыли. Ранее дорожки не работали из-за дождей.