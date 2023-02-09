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Четыре города в Белгородской области благоустроят за 315 млн рублей

9 февраля 2023, 07:00
Фото: 1MI
В Белгородской области планируют создать комфортную городскую среду в малых городах и исторических поселениях, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Проекты победителей всероссийского конкурса реализуют на федеральные средства уже в 2023 году.

В Валуйках благоустроят территорию у реки Валуй на склоне. Там появятся смотровая башня и площадка, качели, пешеходные дорожки. Строители уложат плитку и займутся озеленением. Потратят из федерального бюджета на этот проект 85 млн рублей.

В Грайвороне победителем стал проект рекреационной зоны «Петровская круча». В этом месте установят большой шатёр, арочный коридор в виде сердца и скамейку для влюблённых. На прибрежной территории появятся геометрические платформы. На реализацию запланировали 70 млн рублей.

А в Новом Осколе обновят Центральный парк имени Горького. В планах — появление сухих фонтанов, покрытие разноцветной мозаикой детской игровой зоны, установка качелей и благоустройство центрального входа. На этот проект федеральный грант составил, как и в Грайвороне, 70 млн рублей.

Благоустроят и площадку бывшего химзавода в Шебекино, мы ранее писали об этом. Это самый дорогой проект из четырёх. Его реализуют в 2023–2024 годах. На благоустройство запланировано 90 млн рублей.

Всего Белгородская область на эти проекты получит 315 млн рублей.

Промплощадку бывшего химзавода в Шебекино благоустроят, несмотря на обстрелы
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Шебекино#Валуйки#Грайворон#Новый Оскол#Благоустройство#Город#Парк аттракционов#Общественное пространство#Федеральный бюджет
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