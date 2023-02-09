Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как стало известно «Бел.Ру», по результатам проверки полиция приняла решение отказать в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ — из-за отсутствия состава преступления.
Напомним, что ранее полиция Старого Оскола приняла обращение от жителя Алексеевского городского округа. В заявлении белгородец Сергей Коваленко сообщил о якобы совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона ООО «Ринг Авто Оскол». По словам мужчины, его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделал сотрудник салона.
Обратился Коваленко и в Роспотребнадзор. Там ему заявили, что что «возможность проведения внеплановой проверки» отсутствует. По мнению ведомства, требования автосалона, которые мужчина якобы не подписывал, могут быть оспорены в судебном порядке. Тем не менее, Роспотребнадзор согласился принять участие в возможном суде в качестве стороны, защищающей права потребителя.