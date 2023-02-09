Белгородцу отказали в возбуждении уголовного дела после жалобы на подделку подписи

Обратился Коваленко и в Роспотребнадзор. Там ему заявили, что что «возможность проведения внеплановой проверки» отсутствует. По мнению ведомства, требования автосалона, которые мужчина якобы не подписывал, могут быть оспорены в судебном порядке. Тем не менее, Роспотребнадзор согласился принять участие в возможном суде в качестве стороны, защищающей права потребителя.