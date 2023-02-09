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Published Сегодня, 13:49

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Белгородского подростка отправили в колонию за подготовку теракта в школе

9 февраля 2023, 13:49
Фото: 1MI
15-летний парень интересовался идеологией запрещённой в России организации. В СК утверждают, что подросток подготовил сценарий нападения на одну из школ Старого Оскола. К счастью, до реализации задумки не дошло. Виновному уже определили наказание.

В Старом Осколе 15-летний подросток готовил нападение на одну из городских школ. Это должно было произойти в сентябре 2022 года. Парень тщательно готовился: искал оружие для преступления, пытался найти единомышленников среди одноклассников.

До реализации плана дело так и не дошло. О подготовке к преступлению узнала преподаватель школы. Она сообщила обо всём правоохранителям. Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму задержали подростка.

В СК сообщили, что школьник был приверженцем идеологии запрещённой в России организации «Колумбайн»*. Спустя год после знакомства с этими идеями он и решился на преступление.

Уголовное дело против подростка завели за участие в деятельности террористической организации и подготовку к террористическому акту (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Юного оскольчанина лишили свободы на 6,5 года. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.

*Террористическая организация, запрещённая в России

Подросток из Старого Оскола готовил террористический акт в школе
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#Теракт#Школа#Уголовное дело#Следком#Приговор#Подросток#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Инна Рогова
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