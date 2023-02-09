Белгородского подростка отправили в колонию за подготовку теракта в школе

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В Старом Осколе 15-летний подросток готовил нападение на одну из городских школ. Это должно было произойти в сентябре 2022 года. Парень тщательно готовился: искал оружие для преступления, пытался найти единомышленников среди одноклассников.
До реализации плана дело так и не дошло. О подготовке к преступлению узнала преподаватель школы. Она сообщила обо всём правоохранителям. Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму задержали подростка.
В СК сообщили, что школьник был приверженцем идеологии запрещённой в России организации «Колумбайн»*. Спустя год после знакомства с этими идеями он и решился на преступление.
Уголовное дело против подростка завели за участие в деятельности террористической организации и подготовку к террористическому акту (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).
Юного оскольчанина лишили свободы на 6,5 года. Отбывать наказание он будет в воспитательной колонии.
*Террористическая организация, запрещённая в России