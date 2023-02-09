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40 священников с семьями переехали с Украины в Белгородскую область

9 февраля 2023, 18:50
Фото: 1MI
Об этом рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в интервью изданию РИА Новости. Епархия помогла всем приехавшим священникам, после чего большинство их них разъехались по разным регионам России.
Сюжет
Беженцы

С начала спецоперации с территории Украины в Белгородскую область приехали 40 священнослужителей с семьями. Покинуть Родину их вынудили обвинения в государственной измене из-за того, что они раздавали людям у храмов гуманитарную помощь из России.

Митрополит Иоанн подчеркнул, что священники не делали ничего плохого. Их главная задача — примирить человека с человеком и человека с Богом, а также оказать посильную помощь всем, кто в ней нуждается.

В Белгородской области всем приехавшим украинским священнослужителям помогли с оформлением документов, обеспечили предметами первой необходимости. Многие из них уже уехали служить в епархии других регионов России.

Напомним, митрополит Иоанн рассказал также о храмах, повреждённых обстрелами в приграничных районах Белгородской области. В 20-километровой зоне находятся 58 храмов, часть из них уничтожены полностью, их придётся восстанавливать заново.

В качестве примера он назвал храм архангела Михаила в Журавлёвке Белгородского района. В него попали два снаряда, здание разрушено. Но все иконы чудом уцелели, их перевезли в храм в Таврово.

При миномётном обстреле под Белгородом уцелел возведённый в XIX веке храм
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#Ася Дугнист#Священники#Священнослужитель#Белгородская область#Митрополит иоанн#Спецоперация#Беженцы#Россия
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