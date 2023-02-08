«Живём как на передовой, а вы страдаете из-за ТЦ»: белгородцы — о ситуации в Ижевске

«Пока мы живём как на „передовой“, вы, ижевчане, страдаете, что у вас отобрали очередной торговый центр, которых у вас больше, чем в других городах России. Приглашаем вас посетить Белгородскую область, чтобы до вас дошла вся серьёзность ситуации», — написали представители организации.