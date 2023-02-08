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«Живём как на передовой, а вы страдаете из-за ТЦ»: белгородцы — о ситуации в Ижевске

8 февраля 2023, 07:50
Фото: udm-info.ru

Белгородцы жёстко ответили ижевчанам по поводу открытия производства дронов в ТЦ

Белгородские общественники обратились к ижевчанам, которые против передачи здания торгового центра «Италмас» под «завод дронов». Белгородцы направили в Ижевск открытое письмо, сообщает Udm-info.ru.
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СВО

Белгородская региональная общественная организация «Сводный оперативный отряд содействия правопорядку» обратилась к жителям Ижевска с открытым письмом по поводу обеспокоенности ижевчан открытием завода по производству дронов в ТРЦ «Италмас». Горожане возмущены этим фактом и ранее неоднократно говорили, что здание не подходит под открытие военного объекта как минимум по техническим нормам. Также они опасаются, что завод может стать мишенью и угрожать безопасности людей.

Общественники из Белгородской области доводы ижевчан не учли, а посчитали, что переживания возникли только из-за закрытия магазинов и бань, считают местные жители.

Белгородцы в свою очередь предположили, что ижевчане не в полной мере понимают происходящее в стране. Общественники напомнили, что в годы Великой Отечественной войны Удмуртия была оборонным краем. Члены оперативного отряда также отметили, что в приграничной Белгородской области уже погибли 25 человек, а пострадали ещё 96.

«Пока мы живём как на „передовой“, вы, ижевчане, страдаете, что у вас отобрали очередной торговый центр, которых у вас больше, чем в других городах России. Приглашаем вас посетить Белгородскую область, чтобы до вас дошла вся серьёзность ситуации», — написали представители организации.

Однако ижевчане уверены, что их попросту неправильно поняли. Как они утверждают, они не против самого завода, но против, чтобы его размещали в не приспособленном для этого торговом центре посреди жилого района.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Удмуртия#Общество#Город#Приграничье#Завод#Дрон#Трц#Беспилотники#СВО#Ижевск
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