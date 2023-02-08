Жителям белгородских сёл впервые стал доступен самый быстрый интернет

Также были проведены работы в Лозной и Быковке, небольших населенных пунктах с численностью менее тысячи человек. Это позволило абонентам за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах и запускать онлайн-эфиры. С помощью скоростного интернета можно зайти на госуслуги, вызвать такси, заказать доставку еды и товаров, которые для многих уже стали частью повседневной жизни. Интернет-трафик в четвертом квартале вырос в Быковке на 30%, а в Лозной более чем на 70%.