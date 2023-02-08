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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Жителям белгородских сёл впервые стал доступен самый быстрый интернет

8 февраля 2023, 11:11
Фото: МегаФон
Связь МегаФона появилась в селах Успенка, Лавы и Казинка, где оператор в конце прошлого года запустил базовые станции стандарта 4G.

За время их работы жители сел уже успели прокачать порядка 8 ТБ интернет-трафика. Скоростным интернетом могут пользоваться более чем полторы тысячи человек.

Также были проведены работы в Лозной и Быковке, небольших населенных пунктах с численностью менее тысячи человек. Это позволило абонентам за секунды скачивать тяжелые файлы, смотреть фильмы на смартфонах и запускать онлайн-эфиры. С помощью скоростного интернета можно зайти на госуслуги, вызвать такси, заказать доставку еды и товаров, которые для многих уже стали частью повседневной жизни. Интернет-трафик в четвертом квартале вырос в Быковке на 30%, а в Лозной более чем на 70%.

«Сегодня без мобильной связи и интернета уже сложно представить жизнь, наравне с развитой городской инфраструктурой — наличием рядом магазинов, кафе, транспортных развязок. Поэтому для нас важно, чтобы каждый абонент мог позвонить выйти в интернет в любой момент, узнать новости или пообщаться с близкими. Даже если он живет в небольшом удаленном населенном пункте», — сообщает директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

В прошлом году инженеры оператора увеличили зону покрытия LTE в Белгородской области. МегаФон запустил порядка 20 новых и модернизировал более 100 существующих объектов связи. Улучшение качества голосовой связи и скорости мобильного интернета почувствовали жители Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Волоконовки, Банкино, Октябрьского, Никольского и других населенных пунктов региона. Благодаря активному развитию сети оператор продемонстрировал лучший показатель по результатам тестов, сделанных в 4 квартале 2022 года пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи. Медианная скорость скачивания у МегаФона в регионе — 18,5 Мбит/с.

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#Алина Харина#Мегафон#Общество#Белгородская область
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