Зато больше выходных в месяц: на что жалуются работники Яковлевского ГОКа

Из пресс-релиза стало известно, что численность персонала в 2022 году составила около 2300 человек. Также на предприятии добавили, что средняя зарплата по сравнению с 2021 годом была увеличена на 23% — до 77 тыс. рублей. Кроме того, ГОК сообщил о мерах поддержки сотрудников — годовое вознаграждение и дополнительный денежный бонус, равный среднему заработку за месяц. В апреле на предприятии проиндексировали зарплаты персонала — рост составил в среднем 9%, увеличение составило не меньше, чем 10 тыс. рублей, подчеркнули в пресс-релизе.