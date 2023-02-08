Зато больше выходных в месяц: на что жалуются работники Яковлевского ГОКа

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В официальной группе Яковлевского ГОКа в соцсети «ВКонтакте» 1 ноября прошлого года сообщили, что предприятие перешло на 12-часовой график работы, который был принят якобы большинством голосов сотрудников. В посте соцсети указано, что благодаря такому графику персонал будет иметь больше выходных, а предприятие повысит эффективность производства. Также изменения коснулись пересменки — теперь они происходят под землёй, а не на поверхности.
Теперь благодаря этому «чудному» графику, я выхожу на работу в половину шестого утра и возвращаюсь в половину 12 ночи. А через 5 часов снова на работу. Ай да спасибо, от всей души.
Из комментариев под постом об изменении графика
На это заявление работник получил следующий ответ от Яковлевского ГОКа: «Есть же и плюсы — больше выходных в месяц».
Да кто вам сказал, что это плюсы и их больше? После дневных ты спишь сутки, после ночных так же. И просто минус два дня. Ты их даже не заметишь, зато усталость никуда не денется. И в день перед дневной сменой ты не станешь делать дома какую-то массовую работу, ибо впереди два дня каторги. Так где тут плюсы? Я не хочу больше отдыхать, я хочу продуктивно работать и меньше уставать.
В ответ ГОКу
Задаются вопросом о новом графике и работницы предприятия: «Как быть женщинам, которые работают по такому графику? У всех дети, садики, школы не работают».
Остались недовольны работники и изменениями в порядке пересменки.
Только недавно закрывали перемычки, боялись, что вдруг электричество пропадёт и шахту начнёт топить, а выход оттуда один - и тот сомнительный. Теперь вместо одной две смены под землю пихаете.
Сергей
Под комментарием Сергея ГОК отвечает, что новый график разработан из-за непростой обстановки в регионе, благодаря такому графику увеличивается количество выходных.
«Не совсем понял при чём здесь количество выходных. Речь о том, что, в случае аварии в пересменку, под землёй может застрять не одна, а сразу две смены», — ответил Сергей.
Пересменки организовали лучше некуда! Зачем было менять то, что работало годами? И теперь у ствола давка, добавилось несколько прогонов клети, не дешёвых, замечу. И все ради чего? Вагончики как ходили, так и ходят, без какого-либо выигрыша во времени. И всё свелось к тому, что люди позже уходят с работы и раньше на неё приезжают. А оплачивается всё время пребывания на работе? Вы на 30% сократили затраты на подвоз сотрудников, простой работы шахты в пересменок спуск-подъем и доставку вагонами. Какой выигрыш даёт задержка людей после отработанной смены?
Александр
Ранее редакция «Бел.Ру» направляла официальный запрос в Яковлевский ГОК. Мы планировали узнать, какова в настоящий момент численность работников предприятия, сколько работников устроилось на предприятие после прихода ПАО «Северсталь» и сколько работников уволилось с Яковлевского ГОКа в 2022 году. В ГОКе на наши вопросы так и не ответили, но прислали пресс-релиз о том, как у них всё замечательно на предприятии.
Из пресс-релиза стало известно, что численность персонала в 2022 году составила около 2300 человек. Также на предприятии добавили, что средняя зарплата по сравнению с 2021 годом была увеличена на 23% — до 77 тыс. рублей. Кроме того, ГОК сообщил о мерах поддержки сотрудников — годовое вознаграждение и дополнительный денежный бонус, равный среднему заработку за месяц. В апреле на предприятии проиндексировали зарплаты персонала — рост составил в среднем 9%, увеличение составило не меньше, чем 10 тыс. рублей, подчеркнули в пресс-релизе.
Напомним, что ранее в Яковлевском ГОКе отказались назвать число несчастных случаев на предприятии. Яковлевский ГОК в последние годы не раз отмечался ЧП на производстве. Также на предприятии не прокомментировали, в чём причина исков нескольких работников к предприятию и как санкции против владельца ГОКа повлияли на работу комбината.