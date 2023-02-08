Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Запрет на охоту в Белгородской области усложнил регулирование числа диких животных

8 февраля 2023, 07:06
Фото: правительство Белгородской области

В белгородском Россельхознадзоре заявили о непростой эпидситуации в животноводстве

Не хватает аналогов необходимых ветеринарных вакцин, имеется зависимость в семеноводстве. Это касается сахарной свёклы, кукурузы и подсолнечника. Проблемы обсудили губернатор и и. о. главы межрегионального управления Россельхознадзора, сообщили в правительстве.

Проблемы Вячеслав Гладков и Татьяна Аушева обсудили накануне. Специалисты отмечают, что пока не хватает аналогов необходимых ветеринарных вакцин, имеется некоторая зависимость в семеноводстве.

Отмечается, что в целом есть частичная зависимость от импорта и экспорта. В частности, в семеноводстве. Это касается кукурузы, сахарной свёклы и подсолнечника. Минсельхоз РФ и аналогичное ведомство в регионе разрабатывают возможные пути решения.

Экспорт же в области развивается стабильно. Продолжается продажа кормов, молочной и мясной продукции в другие страны.

В животноводстве наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация. Имеются сложности с регулированием популяции некоторых диких животных. Одним из источников заражения является дикая фауна. Особенно опасны оказались лисицы, которые зачастую переносят бешенство. Отмечается, что сложности возникли в том числе из-за введения запрета на охоту.

Зафиксировали и рост карантинных растений из-за приграничного положения Белгородской области. Гладков заявил, что нужно бороться с сорняками без использования агрессивных химикатов. В прошлом году химического загрязнения почвы в регионе не выявили. Необходимо разработать совместный план мероприятий, чтобы понять зоны ответственности и определить источники финансирования, заключил глава региона.

Гладков оценил ущерб белгородскому сельскому хозяйству в 1 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
За месяц в Белгородской области выявили пять очагов бешенстваВ Белгородской области снизились объёмы экспортаОбъём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Сельское хозяйство#Общество#Управление россельхознадзора#Импорт#Экспорт#Животноводство#Вакцины#Охота#Семена#Карантинные растения#Татьяна аушева
Подпишитесь
«Угрозы в темноте больше»: Гладков рассказал о вскрытии домов в приграничье
Вчера, 19:35
Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола
Вчера, 17:16
Жителям Шебекино разрешили вернуться домой из ПВР
Вчера, 17:49
Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей
Вчера, 14:22
Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
Вчера, 14:37