Запрет на охоту в Белгородской области усложнил регулирование числа диких животных

Отмечается, что в целом есть частичная зависимость от импорта и экспорта. В частности, в семеноводстве. Это касается кукурузы, сахарной свёклы и подсолнечника. Минсельхоз РФ и аналогичное ведомство в регионе разрабатывают возможные пути решения.