Запрет на охоту в Белгородской области усложнил регулирование числа диких животных

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Проблемы Вячеслав Гладков и Татьяна Аушева обсудили накануне. Специалисты отмечают, что пока не хватает аналогов необходимых ветеринарных вакцин, имеется некоторая зависимость в семеноводстве.
Отмечается, что в целом есть частичная зависимость от импорта и экспорта. В частности, в семеноводстве. Это касается кукурузы, сахарной свёклы и подсолнечника. Минсельхоз РФ и аналогичное ведомство в регионе разрабатывают возможные пути решения.
Экспорт же в области развивается стабильно. Продолжается продажа кормов, молочной и мясной продукции в другие страны.
В животноводстве наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация. Имеются сложности с регулированием популяции некоторых диких животных. Одним из источников заражения является дикая фауна. Особенно опасны оказались лисицы, которые зачастую переносят бешенство. Отмечается, что сложности возникли в том числе из-за введения запрета на охоту.
Зафиксировали и рост карантинных растений из-за приграничного положения Белгородской области. Гладков заявил, что нужно бороться с сорняками без использования агрессивных химикатов. В прошлом году химического загрязнения почвы в регионе не выявили. Необходимо разработать совместный план мероприятий, чтобы понять зоны ответственности и определить источники финансирования, заключил глава региона.