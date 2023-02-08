За подготовку к поджогу военкомата троим парням грозит до 20 лет тюрьмы

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Трое брянцев в Унече пытались поджечь военкомат и офис «Единой России». Против парней возбудили уголовное дело.
Как стало известно следствию, в сентябре прошлого года 22-летний, 20-летний и 21-летний парни решили поджечь вышеуказанные объекты. Молодые люди подготовили зажигательные смеси, но устроить пожары им не удалось. Причина — двоих злоумышленников задержали по делу о вымогательстве, а третьего — за попытку поджога.
Теперь брянцев обвиняют в приготовлении к теракту. За это им может грозить до 20 лет колонии.
Недавно стало известно, что полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года. Здание практически не пострадало. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание.