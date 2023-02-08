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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

За подготовку к поджогу военкомата троим парням грозит до 20 лет тюрьмы

8 февраля 2023, 12:30
Фото: 1MI
В Брянской области в сентябре трое молодых людей планировали поджог военкомата и офиса «Единой России». Против них возбудили уголовное дело, сообщают «Брянские новости». Дело против парней возбудили по статье о приготовлении к теракту.

Трое брянцев в Унече пытались поджечь военкомат и офис «Единой России». Против парней возбудили уголовное дело.

Как стало известно следствию, в сентябре прошлого года 22-летний, 20-летний и 21-летний парни решили поджечь вышеуказанные объекты. Молодые люди подготовили зажигательные смеси, но устроить пожары им не удалось. Причина — двоих злоумышленников задержали по делу о вымогательстве, а третьего — за попытку поджога.

Теперь брянцев обвиняют в приготовлении к теракту. За это им может грозить до 20 лет колонии.

Недавно стало известно, что полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года. Здание практически не пострадало. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание.

Полиция Белгорода возбудила уголовное дело за поджог военкомата летом 2022 года
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Брянская область#Происшествия#Уголовное дело#Военкомат#Поджог
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