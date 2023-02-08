За подготовку к поджогу военкомата троим парням грозит до 20 лет тюрьмы

Как стало известно следствию, в сентябре прошлого года 22-летний, 20-летний и 21-летний парни решили поджечь вышеуказанные объекты. Молодые люди подготовили зажигательные смеси, но устроить пожары им не удалось. Причина — двоих злоумышленников задержали по делу о вымогательстве, а третьего — за попытку поджога.