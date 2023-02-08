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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

8 февраля 2023, 10:14
Фото: Bel.ru
Предупреждения о происшествии получили жители нескольких населённых пунктов. Скриншоты СМС появились в Сети.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел в Белгородской области 8 февраля попали несколько населённых пунктов. Людям приходят СМС с просьбой срочно уйти в укрытия.

Точно известно, что рассылку получили жители как минимум двух населённых пунктов. Об обстреле предупредили население хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.

Напомним, что 6 февраля под обстрелом оказалось село Казинка в Валуйском горокруге. Снаряд попал в хозпостройку частного дома — погибла 70-летняя женщина. Как оказалось, в момент обстрела женщина кормила кур.

Неспокойно минувшей ночью было и в Белгородском районе. Однако в этом случае громкие звуки были связаны с работой Вооружённых сил РФ.

Шансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила кур
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Борисовский район#Лозовая Рудка#Дроновка#Грайворонский горокруг#Приграничье
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