ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Под обстрел в Белгородской области 8 февраля попали несколько населённых пунктов. Людям приходят СМС с просьбой срочно уйти в укрытия.
Точно известно, что рассылку получили жители как минимум двух населённых пунктов. Об обстреле предупредили население хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.
Напомним, что 6 февраля под обстрелом оказалось село Казинка в Валуйском горокруге. Снаряд попал в хозпостройку частного дома — погибла 70-летняя женщина. Как оказалось, в момент обстрела женщина кормила кур.
Неспокойно минувшей ночью было и в Белгородском районе. Однако в этом случае громкие звуки были связаны с работой Вооружённых сил РФ.