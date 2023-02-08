Ветерану войны из Белгородского района исполнилось 105 лет

Призвали в армию Григория Марковича ещё в 1939 году, где он служил радиотелеграфистом. После, в военные годы, мужчина участвовал в освобождении территорий Молдавии, Румынии, Эстонии и Латвии. Белгородец награждён орденом Отечественной войны II степени и девятью медалями, в том числе медалью «За отвагу».