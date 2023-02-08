Ветерану войны из Белгородского района исполнилось 105 лет

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
7 февраля жителю Белгородского района исполнилось 105 лет. Григорий Осминко — ветеран Великой Отечественной войны. Родился он в Краснодарском крае, но уже давно проживает в Белгородской области.
Призвали в армию Григория Марковича ещё в 1939 году, где он служил радиотелеграфистом. После, в военные годы, мужчина участвовал в освобождении территорий Молдавии, Румынии, Эстонии и Латвии. Белгородец награждён орденом Отечественной войны II степени и девятью медалями, в том числе медалью «За отвагу».
Поздравили с днём рождения Григория Осминко глава Белгородского района и волонтёры, за что вместе с остальными гостями получили чай и кусок торта от именинника. Ветерану вручили подарки и цветы, а музыканты сыграли его любимые песни.
Напомним, в минувшем январе свой вековой юбилей отметили три белгородки. Все юбиляры-долгожители получают именные поздравления от президента Владимира Путина.