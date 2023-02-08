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Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В январе в Белгороде подешевел квадратный метр на «вторичке»

8 февраля 2023, 11:59
Фото: 1MI
Впрочем, цена «квадрата» снизилась не очень сильно — только на 0,3%. Белгород вошёл в число 11 российских городов, где стоимость квадратного метра уменьшилась, следует из данных федерального портала «Мир квартир».
Сюжет
Жилье

По итогам января в Белгороде квадратный метр на вторичном рынке недвижимости уменьшился в цене на 0,3%. Снижение наблюдается в 11 российских городах. Ещё в 11 цены не изменились. В основном же стоимость «квадрата» выросла.

Квадратный метр в областном центре стоит чуть более 95 тыс. рублей. В целом средняя цена на жильё превысила 5,3 млн рублей.

Для сравнения: в соседнем Курске стоимость «квадрата» не изменилась и осталась на уровне 78,8 тыс. рублей, а сама квартира стоит порядка 4,2 млн рублей. В Воронеже стоимость «квадрата» выросла до 84,5 тыс. рублей — на 0,6%. Жильё же в среднем обходится в 4,5 млн рублей. В Липецке цена за квадратный метр не изменилась и по-прежнему составляет 73,5 тыс. рублей при средней стоимости квартиры в 3,9 млн рублей.

В Белгороде определились с ещё одним нормативом стоимости «квадрата» жилья
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Центральное черноземье#Жилье#Общество#Город#Стоимость жилья#Квадратный метр
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