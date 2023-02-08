В январе в Белгороде подешевел квадратный метр на «вторичке»

Для сравнения: в соседнем Курске стоимость «квадрата» не изменилась и осталась на уровне 78,8 тыс. рублей, а сама квартира стоит порядка 4,2 млн рублей. В Воронеже стоимость «квадрата» выросла до 84,5 тыс. рублей — на 0,6%. Жильё же в среднем обходится в 4,5 млн рублей. В Липецке цена за квадратный метр не изменилась и по-прежнему составляет 73,5 тыс. рублей при средней стоимости квартиры в 3,9 млн рублей.