В январе в Белгороде подешевел квадратный метр на «вторичке»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По итогам января в Белгороде квадратный метр на вторичном рынке недвижимости уменьшился в цене на 0,3%. Снижение наблюдается в 11 российских городах. Ещё в 11 цены не изменились. В основном же стоимость «квадрата» выросла.
Квадратный метр в областном центре стоит чуть более 95 тыс. рублей. В целом средняя цена на жильё превысила 5,3 млн рублей.
Для сравнения: в соседнем Курске стоимость «квадрата» не изменилась и осталась на уровне 78,8 тыс. рублей, а сама квартира стоит порядка 4,2 млн рублей. В Воронеже стоимость «квадрата» выросла до 84,5 тыс. рублей — на 0,6%. Жильё же в среднем обходится в 4,5 млн рублей. В Липецке цена за квадратный метр не изменилась и по-прежнему составляет 73,5 тыс. рублей при средней стоимости квартиры в 3,9 млн рублей.