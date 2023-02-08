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Posted Сегодня, 21:25

Published Сегодня, 21:25

Modified Сегодня, 21:30

Updated Сегодня, 21:30

В полночь белгородцы проснулись от громких звуков

7 февраля 2023, 21:25
Фото: 1MI
Над Белгородским районом около полуночи прозвучал ряд «бахов». Жителей они испугали.
Сюжет
СВО

В ночь на 8 февраля, около полуночи, над Белгородским районом раздались громкие звуки. Проснулись жители Дубового, Разумного, Майского и «Улитки». По нашей информации, это работа вооружённых сил РФ. В соседнем Харькове уже зафиксировали прилёты — в городе звучит воздушная тревога.

Напомним, 6 февраля под обстрел ВСУ попало село Казинка Валуйского округа. Погибла 70-летняя пенсионерка — она выходила покормить кур.

Шансов выжить не было: белгородка попала под мощный обстрел ВСУ, когда кормила кур
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#СВО#Спецоперация#Громкие звуки#ВС РФ#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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