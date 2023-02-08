В полночь белгородцы проснулись от громких звуков

Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:30
Updated Сегодня, 21:30
В ночь на 8 февраля, около полуночи, над Белгородским районом раздались громкие звуки. Проснулись жители Дубового, Разумного, Майского и «Улитки». По нашей информации, это работа вооружённых сил РФ. В соседнем Харькове уже зафиксировали прилёты — в городе звучит воздушная тревога.
Напомним, 6 февраля под обстрел ВСУ попало село Казинка Валуйского округа. Погибла 70-летняя пенсионерка — она выходила покормить кур.