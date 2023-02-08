Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В Белгородской области начнут производить электродвигатели. Завод «Белэлектромашина» получил кредитные средства с помощью Белгородского гарантийного фонда.
Как отметил Гладков, время для экономики в текущих условиях сложное. Тем не менее меры поддержки для производителей всё ещё действуют. Ранее электродвигатели производились только за рубежом.
Очень рад, что предприятия стабилизируются, развиваются, выходят на новые рынки. Сохраняются рабочие места, а значит, экономика Белгородской области будет жить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
ООО «ПО Белэлектромашина» зарегистрировано в Белгороде в 2015 году. Предприятие занимается производством электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов.