Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В белгородские реабилитационные центры закупили 72 единицы современного оборудования

8 февраля 2023, 04:56
Фото: 1MI
В медицинские учреждения области поступили новые тренажёры, электростимуляторы и многое другое, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе продолжают закупать новое оборудование в медицинские учреждения. Новую технику установили в больнице имени Святителя Иосафа и в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В реабилитационных центрах появились новые тренажёры, электростимуляторы и многое другое.

Это тренажеры, роботизированные тренажеры, электростимуляторы и многое другое для того, чтобы люди, которые перенесли тяжелые болезни или получили тяжелые травмы, могли быстро восстановиться. До конца года поступит оборудование и в детскую областную клиническую больницу, и в ЦРБ Алексеевки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее стало известно, что в 2023 году в Белгородской области более 2 млрд рублей выделят на приобретение нового медицинского оборудования.

В медучреждения Белгородской области закупят новое оборудование за 2 млрд рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В медицину Белгородской области вложат свыше 200 млн рублейБелгородскую область наградили за лучшее управление качеством медициныВрачи провели занятия по тактической медицине мобилизованным белгородцамРФ выделит Белгородской области 521,2 млн рублей на развитие медицины
#Новое оборудование#Медицина#Больницы#Реабилитационный центр#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
Подпишитесь
«Угрозы в темноте больше»: Гладков рассказал о вскрытии домов в приграничье
Вчера, 19:35
Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого Оскола
Вчера, 17:16
Жителям Шебекино разрешили вернуться домой из ПВР
Вчера, 17:49
Здание бизнес-центра «Столыпинъ» в Белгороде продают за 225 млн рублей
Вчера, 14:22
Запрет на охоту в Белгородской области усложнил регулирование числа диких животных
Сегодня, 07:06
Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
Вчера, 14:37