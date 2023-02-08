В белгородские реабилитационные центры закупили 72 единицы современного оборудования

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В регионе продолжают закупать новое оборудование в медицинские учреждения. Новую технику установили в больнице имени Святителя Иосафа и в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В реабилитационных центрах появились новые тренажёры, электростимуляторы и многое другое.
Это тренажеры, роботизированные тренажеры, электростимуляторы и многое другое для того, чтобы люди, которые перенесли тяжелые болезни или получили тяжелые травмы, могли быстро восстановиться. До конца года поступит оборудование и в детскую областную клиническую больницу, и в ЦРБ Алексеевки.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее стало известно, что в 2023 году в Белгородской области более 2 млрд рублей выделят на приобретение нового медицинского оборудования.