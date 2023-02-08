В белгородские реабилитационные центры закупили 72 единицы современного оборудования

В регионе продолжают закупать новое оборудование в медицинские учреждения. Новую технику установили в больнице имени Святителя Иосафа и в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В реабилитационных центрах появились новые тренажёры, электростимуляторы и многое другое.