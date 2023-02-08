В Белгородэнерго подвели итоги работы по присоединению потребителей к электросетям

Справочно. Напоминаем, оформить заявку на технологическое присоединение можно дистанционно, на портале «ТП.РФ». Для заключения договора необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, в электронном виде заполнить форму заявки, выбрав тип подключения и основные характеристики объекта. Здесь же требуется прикрепить копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН). С помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.