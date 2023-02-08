В Белгороде в тестовом режиме открыли банный комплекс в особо охраняемой зоне

Примечательно, что сроки строительства комплекса затянулись. Изначально его собирались сдать ещё в мае 2021 года. Проблемы же с правоохранительными органами всё-таки разрешились. В 2020 году были заключены дополнительные соглашения, которые позволяют размещать на земельном участке в лесном массиве физкультурно-оздоровительные, спортивные, спортивно-технические здания.