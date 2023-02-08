В Белгороде в тестовом режиме открыли банный комплекс в особо охраняемой зоне

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Оздоровительно-банный комплекс около велолыжероллерной трассы «Олимпия» начал работать в тестовом режиме. Официального открытия пока не было, однако посетители уже могут воспользоваться услугами заведения.
К стройке у правоохранителей ранее возникли вопросы. Дело в том, что комплекс находится на особо охраняемой природной территории регионального значения — природном парке «Зелёные насаждения». Тем не менее вопрос урегулировали, а строительство признали законным.
Как стало известно изданию, кадастровая стоимость новостройки составляет 38,3 млн рублей. Площадь здания — порядка 1,4 тыс. кв. метра. Строила комплекс небезызвестная компания «Тисайд», а заказчиком выступило ООО «Олимпия».
Примечательно, что сроки строительства комплекса затянулись. Изначально его собирались сдать ещё в мае 2021 года. Проблемы же с правоохранительными органами всё-таки разрешились. В 2020 году были заключены дополнительные соглашения, которые позволяют размещать на земельном участке в лесном массиве физкультурно-оздоровительные, спортивные, спортивно-технические здания.