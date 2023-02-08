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Published Сегодня, 09:27

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В Белгороде в тестовом режиме открыли банный комплекс в особо охраняемой зоне

8 февраля 2023, 09:27
Фото: Bel.ru
Комплекс располагается около велолыжероллерной трассы «Олимпия». Он находится на особо охраняемой природной территории регионального значения. Официального открытия пока не было, сообщает «Фонарь».

Оздоровительно-банный комплекс около велолыжероллерной трассы «Олимпия» начал работать в тестовом режиме. Официального открытия пока не было, однако посетители уже могут воспользоваться услугами заведения.

К стройке у правоохранителей ранее возникли вопросы. Дело в том, что комплекс находится на особо охраняемой природной территории регионального значения — природном парке «Зелёные насаждения». Тем не менее вопрос урегулировали, а строительство признали законным.

Как стало известно изданию, кадастровая стоимость новостройки составляет 38,3 млн рублей. Площадь здания — порядка 1,4 тыс. кв. метра. Строила комплекс небезызвестная компания «Тисайд», а заказчиком выступило ООО «Олимпия».

Примечательно, что сроки строительства комплекса затянулись. Изначально его собирались сдать ещё в мае 2021 года. Проблемы же с правоохранительными органами всё-таки разрешились. В 2020 году были заключены дополнительные соглашения, которые позволяют размещать на земельном участке в лесном массиве физкультурно-оздоровительные, спортивные, спортивно-технические здания.

Под Белгородом продолжается строительство банного комплекса в рекреационной зоне
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#Белгородская область#Белгородский район#Общество#Строительство#Банный комплекс#Особо охраняемая природная территория#Наталья Корявых#Олимпия
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