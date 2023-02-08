В Белгороде техническое состояние моста со смайликами признали неудовлетворительным

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Как сообщила администрация Белгорода в ответе на редакционный запрос "Бел.Ру", осенью 2022 года в управу № 12 поступило обращение о неудовлетворительном состоянии одного из конструктивов моста со смайликам. Вопрос решили силами МБУ «Управление Белгорблагоустройство».
Кроме того, стало известно, что мост в прошлом году обследовала экспертная организация. Техническое состояние моста эксперты оценили как неудовлетворительное. По данным специалистов, перекрывать движение не потребовалось.
Также в мэрии сообщили, что проект капитального ремонта пешеходного моста со смайликами через ж/д пути Москва — Юг по ул. Кирпичной разработан и в настоящий момент проходит процедуру согласования с РЖД. После согласования сметную документацию отправят на государственную экспертизу. По её результатам будет определена окончательная стоимость работ. Источники финансирования будут определяться после подтверждения сметной стоимости.
Напомним, что, по предварительным оценкам, на капитальный ремонт понадобится около 56 млн рублей, в том числе 12 млн рублей для оформления художественной подсветкой.
Ранее белгородцы жаловались на разрушенные ступеньки на лестнице моста. Привести ступеньки в порядок поручил Вячеслав Гладков бывшему мэру Антону Иванову. О состоянии моста со смайликами мы писали также в апреле 2022 года.