В Белгороде техническое состояние моста со смайликами признали неудовлетворительным

Также в мэрии сообщили, что проект капитального ремонта пешеходного моста со смайликами через ж/д пути Москва — Юг по ул. Кирпичной разработан и в настоящий момент проходит процедуру согласования с РЖД. После согласования сметную документацию отправят на государственную экспертизу. По её результатам будет определена окончательная стоимость работ. Источники финансирования будут определяться после подтверждения сметной стоимости.