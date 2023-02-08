В Белгороде 11 учёных получили премию имени Шухова

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В Белгороде прошло ежегодное награждение специалистов научно-технической сферы, которые внесли большой вклад в инновационное развитие региона. Премию имени В. Г. Шухова вручили 11 белгородцам. Торжественное мероприятие состоялось в филармонии.
Лауреатов премии имени Шухова выбрали по шести направлениям:
Те разработки, которые у вас есть, они не просто теоретические, а большинство из них имеет практическое применение — более 70% непосредственно внедряются в наши промышленные предприятия.
Евгений Мирошников, министр цифрового развития Белгородской области
Премию имени Шухова в Белгородской области вручают с 2017 года. Напомним, победители в качестве денежного вознаграждения получают 200 тыс. рублей, призёрам за второе место выдают по 100 тыс. рублей.
В пресс-службе правительства добавили, что сейчас Белгородская область занимает четвёртое место по инновационному развитию среди регионов ЦФО.