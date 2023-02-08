Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Белгороде 11 учёных получили премию имени Шухова

8 февраля 2023, 13:39
Фото: официальная страница Белгородской области
Лучших специалистов наградили в шести номинациях, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

В Белгороде прошло ежегодное награждение специалистов научно-технической сферы, которые внесли большой вклад в инновационное развитие региона. Премию имени В. Г. Шухова вручили 11 белгородцам. Торжественное мероприятие состоялось в филармонии.

Лауреатов премии имени Шухова выбрали по шести направлениям:

  • «Инновации в сфере информационных технологий»;
  • «Инновации в строительстве: новые материалы и технологии»;
  • «Инновации в медицине»;
  • «Инновации в сфере технологий биоинженерии и нанотехнологий»;
  • «Инновации в современных технологиях производственной энергоэффективности и энергосбережения»;
  • «Инновационные приборы и автоматизированные комплексы (робототехника)».
Те разработки, которые у вас есть, они не просто теоретические, а большинство из них имеет практическое применение — более 70% непосредственно внедряются в наши промышленные предприятия.
Евгений Мирошников, министр цифрового развития Белгородской области

Премию имени Шухова в Белгородской области вручают с 2017 года. Напомним, победители в качестве денежного вознаграждения получают 200 тыс. рублей, призёрам за второе место выдают по 100 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства добавили, что сейчас Белгородская область занимает четвёртое место по инновационному развитию среди регионов ЦФО.

Фото: официальная страница Белгородской области
Трое учёных НИУ «БелГУ» стали обладателями премии В. Г. Шухова
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам в пятый раз вручили премию имени ШуховаСтуденты БГТУ имени Шухова создали и запустили прототип космической ракеты
#Ася Дугнист#Наука#Евгений Мирошников#Премия имени Владимира Шухова#Денежные выплаты#Белгородские учёные#Награждение#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
Первые эвакуированные из приграничного села белгородцы получили квартиры
Сегодня, 12:05
Полиция прокомментировала жалобу белгородца на якобы подделку подписи в автосалоне
Сегодня, 09:07
Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии
Сегодня, 11:26
Мебель из приграничных сёл Белгородской области будут вывозить на бронеавтомобиле
Сегодня, 13:38
«Мы их практически потеряли». Гладков — о разрушенных обстрелами приграничных сёлах
Сегодня, 13:24
Программа «Стальное дерево»: начни 2023 год с добрых дел
Вчера, 14:37