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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В автобусах Белгорода появились «десантники» с бубликами на груди

8 февраля 2023, 09:09
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Они выпрыгивают из автобусов с характерными криками, будто под ногами ждут ещё километры неба. Видео поделились в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».

День Воздушно-десантных войск в 2023 году ещё не скоро, а белгородцы уже начали к нему готовиться и даже устроили шоу для жителей областного центра.

Группа людей заходит в общественный транспорт в экипировке десантников, но вместо парашюта — с бубликом на груди. У некоторых и бублика нет, отделываются детскими санками.

На остановке «десантники» по очереди выпрыгивают из автобуса, будто до тротуарной плитки их отделяют не сантиметры, а километры.

Белгородцев позабавило такое представление, но к чему это и зачем — никто так и не понял. Прыгают «десантники», по их словам, за любовь. И правда: за любовь можно и с бубликом прыгнуть, если невысоко.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
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