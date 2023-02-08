В автобусах Белгорода появились «десантники» с бубликами на груди

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
День Воздушно-десантных войск в 2023 году ещё не скоро, а белгородцы уже начали к нему готовиться и даже устроили шоу для жителей областного центра.
Группа людей заходит в общественный транспорт в экипировке десантников, но вместо парашюта — с бубликом на груди. У некоторых и бублика нет, отделываются детскими санками.
На остановке «десантники» по очереди выпрыгивают из автобуса, будто до тротуарной плитки их отделяют не сантиметры, а километры.
Белгородцев позабавило такое представление, но к чему это и зачем — никто так и не понял. Прыгают «десантники», по их словам, за любовь. И правда: за любовь можно и с бубликом прыгнуть, если невысоко.