в 2023-м РЭО вложит в создание объектов по обращению с отходами 60 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Общий объём инвестиций в данном направлении – 90 млрд. Руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что в этом году предполагается предоставить займы из средств от выпуска облигаций на 18 объектов в 20 регионах России. Их совокупная мощность составит 7 млн тонн обработки ТКО в год. Речь идёт о мусоросортировочных и перерабатывающих предприятиях, современных объектах размещения в составе КПО. Строительство подобных заводов и комплексных объектов является частью программы построения экономики замкнутого цикла, для которой характерна масштабная переработка отходов для вовлечения вторсырья в производственный цикл, пишет newsnn.ru.
Отмечается, что РЭО зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей. Руководство компании сообщило, что мера оказалась более чем востребованной, причем в первую очередь из-за механизма финансирования с субсидированием ставки купона по облигациям компании из бюджета федерального проекта “Комплексная система ТКО” в размере 90% от ключевой ставки Центробанка. Это позволяет инвесторам в сферу обращения с ТКО брать займы на возведение объектов всего под порядка 6% годовых.
Перечень проектов к финансированию в 2023-2024 годах прорабатывается тщательно. Часть проектов будет реализована по концессионным соглашениям. В прошедшем году при участии РЭО таких соглашений было заключено 20, их общая сумма превысила 42 млрд рублей.
Заместитель гендиректора РЭО Сергей Королёв напомнил, что концессионное соглашение подразумевает разделение обязательств по финансированию таких проектов между его сторонами. В то же время Российский экологический оператор может покрыть до 95% инвестиций в проект за счёт средств, полученных от эмиссии облигаций.
Администрация РЭО напоминает, что оператор оказывает не только финансовую поддержку бизнесу, участвующему в развитии сферы обращения с ТКО. Эксперты Российского экологического оператора оказывают поддержку по применению и развитию лучших технических и технологических решений в реализации проектов на основе концессионных соглашений.