в 2023-м РЭО вложит в создание объектов по обращению с отходами 60 млрд рублей

Общий объём инвестиций в данном направлении – 90 млрд. Руководитель ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что в этом году предполагается предоставить займы из средств от выпуска облигаций на 18 объектов в 20 регионах России. Их совокупная мощность составит 7 млн тонн обработки ТКО в год. Речь идёт о мусоросортировочных и перерабатывающих предприятиях, современных объектах размещения в составе КПО. Строительство подобных заводов и комплексных объектов является частью программы построения экономики замкнутого цикла, для которой характерна масштабная переработка отходов для вовлечения вторсырья в производственный цикл, пишет newsnn.ru.