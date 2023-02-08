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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Третий за день населённый пункт в Белгородской области попал под огонь ВСУ

8 февраля 2023, 13:34
Фото: Bel.ru
Под обстрелом оказался хутор Валковский Белгородского района. Жители получили рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Хутор Валковский в Белгородском районе попал под обстрел со стороны Украины. Местные жители начали получать СМС-рассылку в районе 16:20. Людей просят немедленно спуститься в укрытия.

Дополнение. К 17:00 стало известно также об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. В Сети появились скриншоты соответствующих СМС-сообщений. 

8 февраля Белгородская область уже была под огнём ВСУ. После обеда в Сети появились сообщения об обстреле хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.

ВСУ вновь открыли огонь по Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Валковский
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