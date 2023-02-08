Третий за день населённый пункт в Белгородской области попал под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Хутор Валковский в Белгородском районе попал под обстрел со стороны Украины. Местные жители начали получать СМС-рассылку в районе 16:20. Людей просят немедленно спуститься в укрытия.
Дополнение. К 17:00 стало известно также об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. В Сети появились скриншоты соответствующих СМС-сообщений.
8 февраля Белгородская область уже была под огнём ВСУ. После обеда в Сети появились сообщения об обстреле хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе и села Дроновка в Грайворонском горокруге.