Стало известно, где жителям Белгорода отдохнуть на февральских праздниках

По данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, Геленджик возглавил рейтинг самых недорогих российских курортных городов для февральского отдыха. Средняя стоимость проживания в гостиницах этого города-курорта составляет от 2 300 рублей в сутки. При этом в соседнем Новороссийске, куда белгородцы тоже любят приезжать на февральские и майские праздники, цена ночи в гостинице обойдется дороже почти на полторы тысячи рублей.