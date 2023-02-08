Стало известно, где жителям Белгорода отдохнуть на февральских праздниках

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Среди популярных внутрироссийских направлений самый недорогой отдых — в Геленджике, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре и Томске, где средняя стоимость проживания составит от 2 800 рублей в сутки.
По данным сервисов МТС Travel и Bronevik.com, Геленджик возглавил рейтинг самых недорогих российских курортных городов для февральского отдыха. Средняя стоимость проживания в гостиницах этого города-курорта составляет от 2 300 рублей в сутки. При этом в соседнем Новороссийске, куда белгородцы тоже любят приезжать на февральские и майские праздники, цена ночи в гостинице обойдется дороже почти на полторы тысячи рублей.
Традиционно для зимнего сезона самая высокая средняя цена проживания в конце февраля зафиксирована в горном кластере Сочи. На курорте Эстосадок придется заплатить 13 700 рублей за ночь.
В целом по России относительно недорого в указанный период можно отдохнуть в соседнем Воронеже, а также Ростове-на-Дону, Рязани, Твери, Самаре и Томске — по цене 2 800 рублей в сутки.
«Совсем скоро наступят длинные февральские выходные, и это отличный повод отправиться в небольшое путешествие по красивым российским городам, где вы никогда не бывали раньше. Удобные цифровые сервисы помогут сделать отдых более комфортным и уместиться в любой бюджет», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Лидером по количеству бронирований в конце февраля в этом году является Петербург. Стоимость проживания в отеле Северной столицы с 23 по 26 февраля составит в среднем 3 800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают Казань и Ярославль, где проживание обойдется в среднем в 6 000 рублей за сутки.
Методика
В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом бронирований. Были проанализированы как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований системы Bronevik.com в разных каналах дистрибуции. Статистика по текущим ценам приведена на 24 января 2023 года.