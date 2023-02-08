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Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Снежные блохи рано пробудились из-за природных аномалий

8 февраля 2023, 10:59
Фото: соцсети нацпарка «Орловское полесье»
Частые оттепели стали причиной нарушения режима снежных блох в лесах Орловской области, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Погода

Обычно снежные блохи появляются на поверхности снега только в середине февраля, а уже к началу апреля возвращаются в лесную подстилку. Это связано с тем, что их комфортная температура — от -10 до +10 градусов.

Но в Орловской области местные жители уже начали замечать скопления насекомых. Всего на одном метре снега можно обнаружить от 500 до тысячи блох. Аномально тёплая погода и череда оттепелей нарушили обычный режим насекомых.

Но снежных блох не стоит бояться — они безвредны как для человека, так и для животных. На жильё людей они тоже не претендуют: для нормальной жизнедеятельности им не подходят условия, в том числе и температура воздуха.

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#Снежные блохи#Общество#Ася Дугнист#Орловская область#Насекомые#Погода#Аномалия#Оттепель
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