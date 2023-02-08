Снежные блохи рано пробудились из-за природных аномалий

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Обычно снежные блохи появляются на поверхности снега только в середине февраля, а уже к началу апреля возвращаются в лесную подстилку. Это связано с тем, что их комфортная температура — от -10 до +10 градусов.
Но в Орловской области местные жители уже начали замечать скопления насекомых. Всего на одном метре снега можно обнаружить от 500 до тысячи блох. Аномально тёплая погода и череда оттепелей нарушили обычный режим насекомых.
Но снежных блох не стоит бояться — они безвредны как для человека, так и для животных. На жильё людей они тоже не претендуют: для нормальной жизнедеятельности им не подходят условия, в том числе и температура воздуха.