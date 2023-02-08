Рогов: Необходимо отодвинуть линию фронта и обезопасить Белгород и Курск

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости продвижения линии фронта на 150 км. Причиной этого стали поставки на Украину новых ракет.
Как Рогов рассказал РИА «Новости», отодвинуть линию фронта необходимо для того, чтобы обезопасить жителей Белгородской и Курской областей, Крыма и присоединённых регионов. Дело в том, что ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Речь в том числе и о дальнобойных снарядах GLSDB, способных поражать цели на расстоянии 150 км.
Владимир Рогов уверен, что не стоит ждать, пока начнёт прилетать по городам, находящимся в тылу. После поставок вооружения под удар могут попасть уже, например, Курчатов, где находится АЭС, или Таганрог.