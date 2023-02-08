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Published Сегодня, 13:47

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Рогов: Необходимо отодвинуть линию фронта и обезопасить Белгород и Курск

8 февраля 2023, 13:47
Фото: 1MI
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что необходимо отодвинуть линию фронта на 150 км вглубь Украины, чтобы обезопасить Крым, приграничные районы Белгородской и Курской областей и присоединённые территории, пишут «Народные новости».
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СВО

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о необходимости продвижения линии фронта на 150 км. Причиной этого стали поставки на Украину новых ракет.

Как Рогов рассказал РИА «Новости», отодвинуть линию фронта необходимо для того, чтобы обезопасить жителей Белгородской и Курской областей, Крыма и присоединённых регионов. Дело в том, что ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Речь в том числе и о дальнобойных снарядах GLSDB, способных поражать цели на расстоянии 150 км.

Владимир Рогов уверен, что не стоит ждать, пока начнёт прилетать по городам, находящимся в тылу. После поставок вооружения под удар могут попасть уже, например, Курчатов, где находится АЭС, или Таганрог.

Белгородцы требуют отодвинуть линию фронта от границ региона
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Курская область#Спецоперация#СВО#Приграничье#Фронт#Ракеты#Владимир Рогов
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