Рогов: Необходимо отодвинуть линию фронта и обезопасить Белгород и Курск

Как Рогов рассказал РИА «Новости», отодвинуть линию фронта необходимо для того, чтобы обезопасить жителей Белгородской и Курской областей, Крыма и присоединённых регионов. Дело в том, что ранее США объявили о выделении Украине пакета военной помощи на 2,2 млрд долларов. Речь в том числе и о дальнобойных снарядах GLSDB, способных поражать цели на расстоянии 150 км.