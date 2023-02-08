Полиция прокомментировала жалобу белгородца на якобы подделку подписи в автосалоне

Что касается автосалона, то связаться с ним у «Бел.Ру» не вышло. Точнее, вышло, но с условием: в клиентской службе нам сообщили, что директор компании, занимающийся этим делом, заболел и пока не может комментировать ситуацию — порекомендовали ждать. С тех пор на связь с изданием больше не выходили.