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Полиция прокомментировала жалобу белгородца на якобы подделку подписи в автосалоне

8 февраля 2023, 09:07
Фото: 1MI
В ответе на официальный запрос «Бел.Ру» пресс-служба УМВД сообщила о проводимой ими проверке.

Полиция Старого Оскола приняла обращение от жителя Алексеевского городского округа, в котором говорится о совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД. По словам Сергея, с ним уже связался оперативный сотрудник угрозыска. 

Напомним, что ранее в редакцию «Бел.Ру» обратился белгородец Сергей Коваленко. Мужчина утверждает, что его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделали в автосалоне ООО «Ринг Авто Оскол». Кроме полиции, Сергей обратился в прокуратуру и Роспотребнадзор.

В последнем мужчине сообщили, что «возможность проведения внеплановой проверки» отсутствует. По мнению ведомства, требования автосалона, которые мужчина якобы не подписывал, могут быть оспорены в судебном порядке. Если до этого дойдёт, то Роспотребнадзор может присоединиться к разбирательствам «в целях защиты прав потребителя».

Что касается автосалона, то связаться с ним у «Бел.Ру» не вышло. Точнее, вышло, но с условием: в клиентской службе нам сообщили, что директор компании, занимающийся этим делом, заболел и пока не может комментировать ситуацию — порекомендовали ждать. С тех пор на связь с изданием больше не выходили. 

Белгородец написал заявление на автосалон из-за подозрений в подделке его подписи
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#Артем Черненко#Разбирательство#Автосалон#Подпись#Подделка#Жалоба#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Старый Оскол#Алексеевский горокруг
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