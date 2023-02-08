Полиция прокомментировала жалобу белгородца на якобы подделку подписи в автосалоне

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Полиция Старого Оскола приняла обращение от жителя Алексеевского городского округа, в котором говорится о совершении в отношении него противоправных действий со стороны автосалона. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД. По словам Сергея, с ним уже связался оперативный сотрудник угрозыска.
Напомним, что ранее в редакцию «Бел.Ру» обратился белгородец Сергей Коваленко. Мужчина утверждает, что его подпись, пытаясь навязать дополнительное соглашение, подделали в автосалоне ООО «Ринг Авто Оскол». Кроме полиции, Сергей обратился в прокуратуру и Роспотребнадзор.
В последнем мужчине сообщили, что «возможность проведения внеплановой проверки» отсутствует. По мнению ведомства, требования автосалона, которые мужчина якобы не подписывал, могут быть оспорены в судебном порядке. Если до этого дойдёт, то Роспотребнадзор может присоединиться к разбирательствам «в целях защиты прав потребителя».
Что касается автосалона, то связаться с ним у «Бел.Ру» не вышло. Точнее, вышло, но с условием: в клиентской службе нам сообщили, что директор компании, занимающийся этим делом, заболел и пока не может комментировать ситуацию — порекомендовали ждать. С тех пор на связь с изданием больше не выходили.