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Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Под Белгородом больше двух недель ищут мужчину со шрамом на подбородке

8 февраля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Его объявили в розыск. Нахождение Владимира Черникова неизвестно с января, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

24 января в Губкине без вести пропал местный житель Владимир Черников. 51-летнего белгородца объявили в розыск. В последний раз его видели в чёрной куртке с белыми полосами на рукавах, чёрной шапке и чёрных ботинках. Брюки также тёмные — возможны спортивные штаны.

У мужчины тёмные волосы, он худощавого телосложения. Из особых примет — шрам на подбородке. Рост мужчины около 170-175 см.

Информацию о разыскиваемом белгородце можно сообщить в полицию по телефонам 8(47 241)7-63-03 или 112.

Ранее мы писали ещё об одном мужчине со шрамом, который пропал. Виталия Калягина ищут с 28 января.

Фото: УМВД России по Белгородской области
Под Белгородом пропал мужчина в шлёпках со шрамом над бровью
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Губкин#Розыск#Общество#Пропал без вести
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