Под Белгородом больше двух недель ищут мужчину со шрамом на подбородке

24 января в Губкине без вести пропал местный житель Владимир Черников. 51-летнего белгородца объявили в розыск. В последний раз его видели в чёрной куртке с белыми полосами на рукавах, чёрной шапке и чёрных ботинках. Брюки также тёмные — возможны спортивные штаны.