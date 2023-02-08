Под Белгородом больше двух недель ищут мужчину со шрамом на подбородке

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
24 января в Губкине без вести пропал местный житель Владимир Черников. 51-летнего белгородца объявили в розыск. В последний раз его видели в чёрной куртке с белыми полосами на рукавах, чёрной шапке и чёрных ботинках. Брюки также тёмные — возможны спортивные штаны.
У мужчины тёмные волосы, он худощавого телосложения. Из особых примет — шрам на подбородке. Рост мужчины около 170-175 см.
Информацию о разыскиваемом белгородце можно сообщить в полицию по телефонам 8(47 241)7-63-03 или 112.
Ранее мы писали ещё об одном мужчине со шрамом, который пропал. Виталия Калягина ищут с 28 января.