По Белгородской области ударит сильный мороз

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
По прогнозу синоптиков, 9 февраля в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается крепкий мороз — столбик термометра местами опустится до -17 °C. Днём ожидается — от двух до семи градусов ниже нуля.
В областном центре будет немного теплее: около пяти градусов мороза днём и от -12 до -14 °C — ночью.
Днём в Белгородской области пройдёт небольшой снег, при этом будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с.
Мороз продержится в Белгородской области до воскресенья. В начале следующей недели ожидается небольшое потепление до +1 °C, после чего температура снова начнёт стремительно падать: весна в регион пока не спешит.