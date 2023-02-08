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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

По Белгородской области ударит сильный мороз

8 февраля 2023, 13:57
Фото: Bel.ru
В ночь на 9 февраля температура воздуха в Белгородской области опустится до 17 градусов мороза. Днём будет значительно теплее, но морозная погода не покинет регион до конца недели, рассказали в ГУ МЧС.
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Погода

По прогнозу синоптиков, 9 февраля в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается крепкий мороз — столбик термометра местами опустится до -17 °C. Днём ожидается — от двух до семи градусов ниже нуля.

В областном центре будет немного теплее: около пяти градусов мороза днём и от -12 до -14 °C — ночью.

Днём в Белгородской области пройдёт небольшой снег, при этом будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Мороз продержится в Белгородской области до воскресенья. В начале следующей недели ожидается небольшое потепление до +1 °C, после чего температура снова начнёт стремительно падать: весна в регион пока не спешит.

Синоптики рассказали, как долго продержится мороз в Белгородской области
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#Ася Дугнист#Погода#Прогноз погоды#Белгородская область#Мороз#Похолодание
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