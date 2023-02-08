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План ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области изменился

8 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI
Программу по нацпроекту скорректировали. В этом году отремонтируют девять мостов и путепроводов, сообщили в пресс-службе правительства по региону.

Программа ремонта мостов и путепроводов на 2023 год в Белгородской области изменилась. Работы, напомним, проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость объектов составила 387 метров.

В программу включили:

  • мост через реку Ключка в хуторе Ромахово Вейделевского района;
  • мост через реку Короча в хуторе Никольский Корочанского района;
  • мост через ручей Усердец в селе Старая Безгинка Новооскольского городского округа;
  • мост через ручей между сёлами Ржавец и Красное Знамя в Прохоровском районе;
  • мост через суходол в селе Знаменка Старооскольского городского округа;
  • мост через суходол в селе Сергиевка Старооскольского городского округа;
  • мост через реку Сажновский Донец в селе Сажное Яковлевского городского округа.

Помимо этого, в 2023 году завершат капремонт путепровода на улице Студенческой в Белгороде и мост через Тихую Сосну в Алексеевке.

Напомним, всего на строительство и ремонт дорог в 2023 году выделили 15,5 млрд рублей. 97,4 км из 310,6 отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы писали, что жители Белгородской области вызвались проводить приёмку дорог после капремонта. Иначе подрядчик, по словам белгородцев, не слушает жителей и работает плохо. Введут ли такую практику, пока неизвестно. 

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#Белгородская область#Касается каждого#Капремонт дороги#Мост#Путепровод#Нацпроект#Общество#Ася Дугнист
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