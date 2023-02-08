План ремонта мостов и путепроводов в Белгородской области изменился

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Программа ремонта мостов и путепроводов на 2023 год в Белгородской области изменилась. Работы, напомним, проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Общая протяжённость объектов составила 387 метров.
В программу включили:
Помимо этого, в 2023 году завершат капремонт путепровода на улице Студенческой в Белгороде и мост через Тихую Сосну в Алексеевке.
Напомним, всего на строительство и ремонт дорог в 2023 году выделили 15,5 млрд рублей. 97,4 км из 310,6 отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Ранее мы писали, что жители Белгородской области вызвались проводить приёмку дорог после капремонта. Иначе подрядчик, по словам белгородцев, не слушает жителей и работает плохо. Введут ли такую практику, пока неизвестно.