Пенсионерка из Белгорода больше года не может вернуть деньги за несуществующую мебель

В июле 2022 года женщина направила жалобу на бездействие должностного лица службы судебных приставов в прокуратуру города Белгорода. Коврига пожаловалась, что решение мирового судьи по гражданскому делу не исполнено, деньги с должника не взысканы, также у пенсионерки были претензии к порядку возбуждения исполнительного производства. В ответе прокуратуры, который предоставила «Бел.Ру» Коврига, сообщалось, что доводы, указанные в обращении, частично нашли своё подтверждение. В адрес руководителя УФССП России по Белгородской области было подготовлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также стало известно, что на индивидуального предпринимателя заведено несколько исполнительных производств. Все они объединены в сводное исполнительное производство.