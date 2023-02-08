Пенсионерка из Белгорода больше года не может вернуть деньги за несуществующую мебель

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Белгородка Раиса Коврига в 2021 году заказала шкаф для посуды в «Спутник Интерьере» в магазине «Вернисаж» в павильоне № 26. С того момента и начались её проблемы.
Напомним, что белгородка приобрела двустворчатую витрину «Роза орех» за 35 тыс. рублей. Раиса Андреевна внесла предоплату 9 тыс. рублей, забрала товарный чек и ушла домой ожидать свою мебель. Доставить её обещали 30 июня. 18 июня, когда женщине позвонили и сказали, что товар прибыл в город, она доплатила оставшиеся 26 тыс. рублей, но так ничего и не получила. Спустя месяц Коврига пришла в «Вернисаж», но никого там не застала. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, а Роспотребнадзор предложил «пойти на мировую».
Недавно стало известно, что пенсионерка всё-таки добилась суда, но вернуть деньги ей так и не удалось. Известно, что 24 ноября 2021 года Мировой суд вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя 98 587 рублей.
У меня был суд, хозяйка павильона не пришла на суд. Я обратилась к приставам, приняли судебное решение. Всё, на этом всё заглохло. Её найти не могут. Пристав сказала, что звонила сестре хозяйки павильона, она один раз подняла трубку, а потом не поднимает. Вызывает меня пристав — я посижу и всё. Мне говорят: «Вы знаете, мы там были - и ничего». Я говорю: «Давайте вечером я пойду со своим знакомым у соседей узнаем, где она. Я поняла, что пристав совершенно не работала. Обратилась в прокуратуру.
Раиса Коврига
В июле 2022 года женщина направила жалобу на бездействие должностного лица службы судебных приставов в прокуратуру города Белгорода. Коврига пожаловалась, что решение мирового судьи по гражданскому делу не исполнено, деньги с должника не взысканы, также у пенсионерки были претензии к порядку возбуждения исполнительного производства. В ответе прокуратуры, который предоставила «Бел.Ру» Коврига, сообщалось, что доводы, указанные в обращении, частично нашли своё подтверждение. В адрес руководителя УФССП России по Белгородской области было подготовлено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Также стало известно, что на индивидуального предпринимателя заведено несколько исполнительных производств. Все они объединены в сводное исполнительное производство.
Чтобы узнать, как продвигается дело с взысканием денег в пользу пенсионерки, редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в УФССП России по Белгородской области. В ответе приставы сообщили, что информацию о ходе исполнения исполнительного производства могут получить только стороны, участвующие в деле. Также в УФССП России по Белгородской области подчеркнули, что в Отделении судебных приставов находится сводное исполнительное производство, в состав которого входит девять исполнительных производств в отношении хозяйки павильона. Общая сумма задолженности составляет больше 595 тыс. рублей. К должнику применяют меры принудительного воздействия в соответствии с Федеральным законом.