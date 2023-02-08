Пациенты белгородской больницы вынуждены греть воду на батареях

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Жители Ракитянского района в вечернем прямом эфире отметили, что в кардиологическом отделении пациенты вынуждены подогревать себе воду на батареях. Глава региона объяснил, что для устранения проблемы необходим капитальный ремонт.
По закону придраться не к чему: там, где оказывают помощь пациентам, горячая вода есть. Но, я этого не знал, в больнице не предусмотрена подача горячей воды в большое количество палат. Это странно и неправильно. Нужно проводить капитальный ремонт, чтобы исправить проблему. Надеюсь, что сможем отремонтировать больницу в следующем году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На жалобу белгородцев также отреагировал министр здравоохранения Андрей Иконников. По его словам, в важных помещениях установлены бойлеры для подачи горячей воды.
Горячая вода есть в каждом из необходимых помещений: процедурная, душевая, туалет и так далее (здесь установлены бойлеры), но не в палатах. Почему — при вводе в эксплуатацию здания стационара горячая вода не была предусмотрена технически.
Андрей Иконников, министр здравоохранения Белгородской области